بالصور.. التجارة تغلق مستودعا يعيد تصنيع الإسفنج التالف وبيعه في جدة

نايف السالم (صدى):

باشرت وزارة التجارة، بلاغا من مواطن حول مخالفة مستودع في جدة، وتأكدت الفرق الرقابية من صحة البلاغ، وضبطت عمالة تقوم بتجميع الإسفنج التالف وإعادة تعبئته وتوزيعه على المحلات على أنه جديد.

وأكدت الوزارة أنها قامت بحجز الكمية لاتلافها وإغلاق المستودع وتسليم العمالة للجهات الأمنية واستدعاء صاحب المستودع لإكمال الإجراءات النظامية اللازمة.