الشرطة البرازيلية تستجوب زوجة السفير اليوناني المتهمة بقتله

وكالات (صدى):

استجوبت الشرطة البرازيلية زوجة السفير اليوناني لدى البرازيل أمس، على خلفية اتهامها بالإشتراك مع عشيقها بقتل زوجها، وذلك بعد ساعات من نقل تلفزيون جلوبو عن مصادر بالشرطة قولها إن السلطات تشتبه أن ضابط شرطة على علاقة عاطفية بالزوجة هو من قتل السفير بإيعاز منها.

ذكر تلفزيون جلوبو اليوم الجمعة نقلا عن مصادر بالشرطة البرازيلية أن ضابطا بشرطة ريو دي جانيرو اعترف بقتل السفير اليوناني لدى البرازيل ربما بإيعاز من زوجته البرازيلية التي كان الضابط على علاقة عاطفية معها.

واختفى السفير اليوناني كيرياكوس أميريديس (59 عاما) منذ ليل الاثنين. وأبلغت فرانسواز زوجته ووالدة ابنتهما البالغة من العمر عشرة أعوام الشرطة يوم الأربعاء عن اختفائه.

وكان تلفزيون جلوبو قد ذكر عصر أمس أن الضابط سيرجيو موريرا (29 عاما) اعترف بقتل السفير ليل الاثنين في المنزل الذي يملكه أميريديس في نوفا إيجواسو أحد أحياء الضواحي الشمالية المترامية الأطراف لريو والتي تتسم بالعنف.

وقال تلفزيون جلوبو إن المحققين عبروا عن اعتقادهم بأن فرانسواز وموريرا رتبا القتل مسبقا.

وأودعت زوجة أميريديس والضابط الحجز.

ورفض مسؤولو الشرطة والأمن في ريو التعليق على تقرير جلوبو وتحقيقاتهم.

ورفضت السفارة اليونانية في برازيليا التعليق.

وفي أثينا قال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية ستراتوس إفثيميو إن الحكومة ليس لديها تعليق.

وشغل أميريديس من قبل منصب القنصل العام لليونان في ريو من 2001 إلى 2004.