وزير التعليم : برنامج النقل للمناطق النائية يستهدف 6 آلاف معلمة

عادل الحربي (صدى):

قال وزير التعليم أحمد العيسى، ان 6 الاف معلمة سيستفدون من برنامج توفير وسائل النقل للمعلمات الذي تنفذه شركة تطوير في المراحل الأولية، على أن يتوسع لاحقاً ويشمل جميع المعلمات.

واوضح وزير التعليم ؛أنه بداية سيكون توفير وسائل النقل للمعلمات في المناطق النائية الوعرة، وذلك للتحفيف من معاناتهن.

واردف العيسى أن مجلس الشركة أقر الإسراع في إطلاق هذا البرنامج تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وحرصه ومتابعة ولي العهد وتأكيد ولي ولي العهد، على الاهتمام بموضوع نقل المعلمات بصفة عامة ونقل المعلمات في المناطق النائية الوعرة بصورة خاصة.