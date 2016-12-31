معلومات لا تعرفها عن رئيس اتحاد الكرة الجديد

معاذ محمود (صدى):

أظهرت نتائج انتخابات اتحاد الكرة، التي أقيمت صباح اليوم السبت، فوز الدكتور عادل عزت برئاسة الاتحاد، وذلك بعد حصوله على 25 صوتاً مقابل 17 صوتا لمنافسه سلمان المالك في الجولة الثالثة.

نرصد السيرة الذاتية لرئيس اتحاد الكرة الجديد، حيث تخرج من كلية الهندسة والتحق بالفئات السنية في النادي الأهلي لأربع سنوات، ثم دخل مجال الإعلام الرياضي لفترة طويلة ككاتب وعضو شرف في النادي الأهلي، ولمدة 10 سنوات عمل في مجال الاستثمار الرياضي العام والخاص من خلال شركة عبد اللطيف جميل حيث تولى منصب المدير العام التنفيذي السابق للشركة.

كما يمتلك خبرة كبيرة على صعيد الاقتصاد والمال والاستثمار، وذلك من خلال تجربته في مجالات الإدارة والتسويق، كما سبق وحصل على عدة شهادات أبرزها دكتوراه في التسويق من جامعة باريس، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة، بالإضافة إلى بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة الملك عبدالعزيز.

تقدم باستقالته قبل شهرين من منصب الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الورق، تمهيدًا لترشحه لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم.