استشهاد جندي إثر تعرض إحدى النقاط الحدودية لإطلاق نار من عناصر حوثية

استشهاد جندي إثر تعرض إحدى النقاط الحدودية لإطلاق نار من عناصر حوثية
حسن الجعفري (صدى):

تعرضت اليوم، إحدى النقاط الحدودية المتقدمة بقطاع الدائر في منطقة جازان لإطلاق نار كثيف ومقذوفات عسكرية عبر الحدود من عناصر حوثية تتحصن في مواقع جبلية مقابلة
وأشار المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، إلى أنه التعامل مع الموقف بما يقتضيه بمساندة من القوات البرية والسيطرة على الموقف، وقد نتج عن تبادل إطلاق النار استشهاد الجندي أول بحرس الحدود “هاشم عبيد محمد البركاتي”، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء.




2 تعليقان


  1. B [ عدد التعليقات: 9317 ] 31/12/2016 في
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    اللهم صلّ على نبينا محمد ﷺعدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عنه الغافلون﻿

  2. B [ عدد التعليقات: 9317 ] 31/12/2016 في
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    الله يرحمه ويغفرله


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