سيدة مصرية تخلع زوجها لتخصيصه 15 ساعة يوميا مع صديقاتها

اقامت سيدة مصرية، دعوى أمام محكمة الأسرة تطلب الخلع من زوجها، بعد اكتشافها أنه يخونها مع صديقاتها عبر الإنترنت.
وتفصيلا ؛ التمست الزوجة المصرية، العذر لزوجها، كونه يعمل مهندسًا للكمبيوتر والبرمجيات، ليجلس أكثر من 15 ساعة يوميًا على جهاز الكمبيوتر وهاتفه المحمول، معتقدة أنها طبيعة عمله، الذي لا يجب التخلي عنها، من أجل كسب قوت يومه.
شعرت الزوجة أن الأمر لا يتعلق بطبيعة عمله فقط
بعد عامين من الزواج، بعد أن تأكدت من قيام زوجها بإنشاء علاقات مع صديقاتها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حتى تطور الأمر إلى ممارسة الجنس معهن، من خلال المكالمات الجنسية.
وقالت الزوجة “عانيت على مدار العام الأخير معه، من قضاء كل وقته على جهاز الكمبيوتر، وكأنه تزوجه وليس تزوجني أنا”، وتضيف “العام الأول كان يشهد السعادة الزوجية بكل معانيها، والرومانسية المطلقة منه، إلا أنه تغير فجأة والتمست له العذر حتى اكتشفت خيانته لي مع صديقاتي”.
وأوضحت في دعواها، أنها شاهدت زوجها وهو يقيم العلاقات الجنسية عبر الإنترنت، بالصور والفيديو، مع سيدات أخريات، بينهن صديقات لها، مستغلًا ظروف بعضهن لإقامة العلاقة، والتحدث معهن
181 تعليق
بوفارس بالله تزوجت ؟؟؟؟بسم الله متى؟؟؟مافقدناك بهالصحيفه ؟؟؟شكلك تمزح؟؟؟ومعقوله 22سنه تاخذ معدد مستحيل ؟؟؟او ان زواجك زواج مسيار مدري مركاض
غرام مايجوز يختي هالكلام …وطالما زوجك زين معك ومو ضارك في شي …كملي معه عشان بنتك …الطلاق نهايتة اليمه للاطفال ..تعوذي من الشيطان الرجيم ولاعاد تفكرين في هالموضوع نهائيا …الحياة كلها هيك لازم فيه مشاكل ماحد مرتاح ابد
ماشاء الله عليتس ي غرام والله العظيم ماتوقعتس ب هالسن توتس يرقه يانعه بس تسبيره ب العقل والتفكير والله انا منصدم من عمرتس ي غروم وع العموم العمر كله وانا اخوتس ع طاعة الرحمن 🌹
وأذكري الله وتعوذي من ابليس وانا اخوتس وهذي والله كلها وساوس ابليس ،،، اسأل الله العلي العظيم ان يجعل بينتس وبين زوجتس الرحمة والموده وان يجمع بينكم ع خير وان لايفرق شملكم
اما الكلمة القويه والله ي خوتس ماتوصف انتي تعرفين بعد الملكة يكون فيه تواصل. بين الزوج وزوجته عن طريق الجوال وخبرتس الفتره ذي تعتبر اختبار بين الطرفين ومعرفة اُسلوب الآخر وكل واحد طبعا يظهر ماعنده من الحتسي الزين المعسول للآخر تخيلي مره قاعد ادغدغها ب الحتسي المعسول والغزل عن طريق الجوال وداعبتها بكلمة عاديه قلت لها بجيتس الحين ببوستس ع خدتس وبمشي وانا والله لاني جابها ولا شيء الا تقول بدون اي مقدمات كل تبن اقسم ب الله العلي العظيم يوم قالت تسذا تقولين تسن واحد لامخني ب كف ع وجهي ورديت عليها بدون اي غلط عليها مسكت نفسي وقلت لها انا اكل تبن ي فلانه قالت ايه وتضحك وانا حزتها ع طول قفلت في وجهها وتعالي دوريني هالحين ي غرام اقسم بجلال الله كرهتها كره غير طبيعي انغبنت غبنه ماتلاشت مني الا بعد فتره الحين انا اخطيت عليها يوم قلت بجي احبتس ع خدتس انا اللي قهرني زود كل شهر كنت امشيلها مصروف ١٠٠٠ وانا بعدني مادخلت عليها غير الهدايا طبعا ماتعجلت ولاطلقتها بسرعه قعدت تقريبا شهر بين شد وجذب والصراحة نفسي خلاص كرهتها كره ماعاد قمت أتقبلها وفكرت واجد مع نفسي وقلت اذا هذا أولها ينعاف تاليها اشوى اللي ماتزوجتها وصار بينا عيال المهم سرحناها تسريح باحسان بدون اي مشاكل والحقيقة ندمت ندم ع قد شعر راسي انا خذيت من قرايبي بعدها حرمت ماعرس الا من ناس بعيد والله يعوضني ب اللي أطيب منها دينا وخلقا شرواتس وسلامتس
وليتها ي غرام اتصلت واعتذرت لي لو برساله سفطيشن لكن الحمدلله الله فكنا من المشاكل بدري وان تسان عندتس خوات للعرس وإلا قرايب لي الشرف بطلب القرب منكم 😁
امين ي دانه الله يوفقنا واياتس اجمعين 🌹
لو انا بدالها خلعت عيؤنه خلع .. واخلع ضرؤسه ضرس ضرس .. وانتف شعره . واعذبهه تعذيييييييييب لين يعؤف النسوان ..
طيب ي بوفارس وشلون ماعرفت طبعها قبل تعرس وشلون ماكلمتها وعرفت شخصيتها فترة الخطوبه اقصد…حنا وحنا بس بالتعليقات نعرف جزء من اطباعنا وشخصياتنا
او ان زواجك خبط لزق كله بسرعه
والله حرام 22 تصير مطلقه من بدري
شكلك انت ماطولت بالك عليها
وهم وانت بعد مخطي
البنت انها مستحيه وخجوله قالت كذا
انتم وش بلاكم ماعندكم الا تسريح باحسان
خليتوا هالبنيات مطلقات وهن صغار
انا اليوم محلله ومصلحه اجتماعيه ههههههههههههه
والله ترى افهم ويطلع مني علوم خخخخ
والله ان علومكم هنا تونس صرت مثل ام هلال ادور السوالف والعلوم خخخخخخ
ردوا ع كل استفسارتي تفهمون
حتى لو ينزل الخبر تراني اروح له واويق اهم شي القى الجواب
انا السالفه تقرقع في قلبي لين القى لها جواب
بليز لاتخلوني اقرقع حطوا الجواب اللي يوقف القرقعه ههههههههه
وين انا مخطي ي روزا ٥ شهور نحتسي مع بعض يعني ٩٠٪ الحواجز ازيلت بيني وبينها والله انا اللي اتصل عليها ماعمرها بادرت ودقت علي رغم اني انا اغلب الأوقات ارسلها شحن للجوال تسنها تستاهل لكن بعض البنات ماتعرف شلون تجذب الزوج لها تنفره تنفير
الليله ياروزا بعلمتس بكل شي
وش استفساراتس وقرعتس ي روزا مافيها الا وأنتي ربعنا اذا تبينهم تلقينهم لا انتصف الليل
والله أنها غلطانه يا وهم وغبيه بعد هذا بدال ما تبادلك نفس المشاعر ونفس الكلام لا والله افتكيت منها وربي يعوضك
امممممم .. قالبين الموضوع شاات ^_^ .
اي بالخبر هذا ي بوفارس
تراني ارجع له
مدري ي وهم تسان سالفتك هيتس بعذرك بها
بس انا اعرفك انت طايش …وتفهم من مخك نوب يمكن هي من النوع الخجول بزياده وتبي وقت
والله ي دانة هذا اللي صار وروزا الله يهديها تقول لنا مخطي طيب حتى لواستحت من كلامي ماتقولي كل تبن المفروض تكون ذكيه اقل شيء تسويه تسكت ولا تغير السالفه ع طول
امين ي دانة واياتس ان شاء الله والله ي دانه بعض المرات ارسل لها شحن لجوالها قسم ب الله ماعمرها دقت علي انا اللي اتصل اسلم واسلم واسال ناقصتس شيء محتاجه شيء ي فلانه ولكن ماحولتس احد تسني تنفخ بقربه منشقه احساس متبلد
لا ي روزا ف الأمور دي والله ماني بطايش لكن الأسلوب والتودد يقرب القلوب لبعض اما كل تبن قويه جدا جدا في شخص وهيم الايام
انا ياروزا تزوجت قبل سنتين تقريبا وجلست عندي ٤ شهور تقريبا وبصراحة هي السبب ‘ المهم ماحصل توافق ونصيب واناهينا
بالنسبه لام الفارس ، الحقيقه كانت تعلم قبل الزواج وانا طلبت من ابوي يطلبها لاني اعرف ماتقدر ترد لأبوي طلب ومع ذلك قدمت لها هديه سننننعه وغاليه حيييل ، وترى ام فارس طيبوه وحبوبه تكفيها ورده
بس هذي كل السالفه
الاخيره كان عمرها ٢٢ ولكن بعقل طفل او انها كانت تتدلع او مريضه ، كل شوي تزعل ولاتبي الا شكولاطه
الله يستر عليها مره زعلت بدون سبب وجلست تبكي من المساء الى بكره المساء ورحت وشريت لها هديه عباره عن طقم تقريبا ٢٥٠٠ ريال ورفضت تاخذه تقول ابغى شكليطه
بالله هذي فيها عقل ‘ الله يستر عليها
يويلي هذي مجنونه ي بوفارس
فاهمه الدلع غلط ههههههههه
انا لو مكانك قسم لاشوتها من البيت تنقلع مشي لااهلها
طيب هذي شكلها خبله وشلون ماعرفت طبعها بالخطبه وكان قصرت الشر من اوله
وانت ي وهم انا والله ماقصد احط عليك اللوم لكن حتى انت طحت بخبله وبعض البنات يحرشن بعض يقولن بيني له انتس خجوله حتى لو جايز لك هالحكي وهي شكلها قاضبه العلم من قلب وقامت تحوس الخبله
يلا الله يعوضك باحسن منها
وانت ي بوفارس توقع مره ثانيه وجس النبض قبل لاتقع الفاس بالراس وتتورط
بعض الخريم خبلات وربي
شكليطه اجل اشوفك بس تقولها لنا هنا اثر لك معاناه معها ههههعههههههه
انا احسبك توك متزوج عشان كذا اقول متى مافقدناك ههههههههههههه اي اشوى بغيت اتشره واقول ليه ماعزمتني نسيت اني ماني في هالصحيفه ذاك الوقت ولا كنت جايه انا بالرياض
الله يسعدكم تونس علومكم تصلح قصص مسلسلات وربي ….قسم ان السوالف جازت لي خخخخخخخ
نسيت اقهويكم تفضلوا هذي الشاذليه مبهره ومزعفره تفضلوا
تخيلوا شكلي مثل ام هلال بالبرقع ههههههه
ثانكيو دانه واموله ع النصيحه ،،،
يوووه ي وهم طلاق عشان هالكلمه ،،
هي صح كلمه شينه بس يمكن طلعت عفويه منها او يمكن متعودة مع اخوانها
تقولها ،،،
اجل لو سمعت الكلمات اللي اسمعها من اللي عندي وش بتقول 😂😂
المهم الله يعوضك بخير منها ويعوضها ،،،
هههههه بو فارس وليه تكلف على عمرك وتجيب هدايا غاليه ،،
لو شريت كرتون تشوكلت وحطيته بالسياره كل مازعلت راضيتها بوحده منه ،،،
😂😂😂 جد تضحك هالبنت الله يستر عليها وتطيح بواحد يحب الشكليطه ،،،
وهم جيبها لي قسم بالله اعلمها الرومنسيه وامشيها صح هههههع وما قصرت معها جعلها بموازين أعمالك والله يعوضك باللي أحسن منها
روزا ثلاجة القهوه جنبي حياك احس اني صرت انا وياك فوزيه الدريع هههه نحل مشاكل الغير
أبو فارس اسمها شوكولاتا مو شكليطه هههههههههه ,,* العفو غرام لا تتخذين قرار وإنتي معصبه ما يصيرش
ياشرهتي على بعض العرب. ماعزمنا يمن نقول المعونه سمن بري بعكه وشكل جاله من الملحق عصاتاً وساطور
بنات فين جنوبيه
غرام السالفه ان فيه بنت يعني مو ذاك الكبر وكانت تطلب بناجر ونشبت. لا اهلها. وخطبها واحد قالو اذا تبغين البناجر لازم تتزوجين وفرحت وهي ما تعرف. ايش يعني. الزواج المهم جات البناجر. والرشرش وكل شي ويوم الزواج تلعب وعينها على ايدها بس بعدين لعنت البناجر ومن جابها
يا وهم المفروض تبعد عن ذا الكلام لان الناس تختلف. والشي الثاني لاتنسى ان الناس يختلفون في التفكير والعقل والتربيه ويمكن محذره بحيث لا تتمادى معك في الكلام
فيه وحده من قريباتي كانت تجلس وامها معها او اي احد من اهلها وفي يوم كانوا جالسين في صاله مفتوحه والام. اضطرت تخرج. وراح باسها عل. خدها ولطشته كف عل. وجهه وجت عندي وانا في المطبخ. وهي خايفه. قالت يلعن وجهه افجعني خذوا عقله قليل حياء