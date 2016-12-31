  • نشر : 2016/12/31 - 7:15 م
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سيدة مصرية تخلع زوجها لتخصيصه 15 ساعة يوميا مع صديقاتها

سيدة مصرية تخلع زوجها لتخصيصه 15 ساعة يوميا مع صديقاتها
القاهرة (صدى):

اقامت سيدة مصرية، دعوى أمام محكمة الأسرة تطلب الخلع من زوجها، بعد اكتشافها أنه يخونها مع صديقاتها عبر الإنترنت.

 

وتفصيلا ؛ التمست الزوجة المصرية، العذر لزوجها، كونه يعمل مهندسًا للكمبيوتر والبرمجيات، ليجلس أكثر من 15 ساعة يوميًا على جهاز الكمبيوتر وهاتفه المحمول، معتقدة أنها طبيعة عمله، الذي لا يجب التخلي عنها، من أجل كسب قوت يومه.

 
شعرت الزوجة أن الأمر لا يتعلق بطبيعة عمله فقط
بعد عامين من الزواج، بعد أن تأكدت من قيام زوجها بإنشاء علاقات مع صديقاتها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حتى تطور الأمر إلى ممارسة الجنس معهن، من خلال المكالمات الجنسية.

 

وقالت الزوجة “عانيت على مدار العام الأخير معه، من قضاء كل وقته على جهاز الكمبيوتر، وكأنه تزوجه وليس تزوجني أنا”، وتضيف “العام الأول كان يشهد السعادة الزوجية بكل معانيها، والرومانسية المطلقة منه، إلا أنه تغير فجأة والتمست له العذر حتى اكتشفت خيانته لي مع صديقاتي”.

 

وأوضحت في دعواها، أنها شاهدت زوجها وهو يقيم العلاقات الجنسية عبر الإنترنت، بالصور والفيديو، مع سيدات أخريات، بينهن صديقات لها، مستغلًا ظروف بعضهن لإقامة العلاقة، والتحدث معهن




136 تعليق


  1. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11367 ] 01/01/2017 في
    رد
    101

    يادانه وهذا فطورك 🍹🍔🍌🍊🍎🍒🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹خذي يانشعتي

  2. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11367 ] 01/01/2017 في
    رد
    102

    ياغرام قصدي ليش تبكين وليش تنضربين وساكته

  3. امل الطيار [ عدد التعليقات: 5624 ] 01/01/2017 في
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    103

    صباح النور محرومه 😊
    كيفك؟؟؟

  4. امل الطيار [ عدد التعليقات: 5624 ] 01/01/2017 في
    رد
    104

    محرومه …وش تبينها تسوي؟؟؟
    تتطلق مثلا ولاتخرب بيتها ؟؟؟
    تبعد عن الحاجات اللي تعصبه وخلص
    تعيش مستوره ومرتاحه😊😊

  5. امل الطيار [ عدد التعليقات: 5624 ] 01/01/2017 في
    رد
    105

    احسن شي بعد التكفيخ بيجي يصالحك ويجيب لك هديه😉😉….تحسين انك صرتي شخص اخر 😂😂
    بتقولون مجنونه صح 😊😊
    والله اتكلم جد

  6. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8671 ] 01/01/2017 في
    رد
    106

    المحرومه
    وش عندك مع دانه ، اشوفك من البارح وانتي تعطينها عشاء وورد بالكراتين ، وهالحين تعطينها ورد وفطور “” انتي علامتس على دانه ؟؟؟؟ ترى دانه ماتبا الا وردتي الموف
    فرجاء اطلعي واخذي الباب وراتس

  7. امل الطيار [ عدد التعليقات: 5624 ] 01/01/2017 في
    رد
    107

    طيب هم اصحاب ويهدون بعض
    انت مالك فيهم …جمع كل هالوردات وخبيهم عندك لام فارس عشان لماترجع لها في السلامه ان شاءالله الا عندك مشتل ورد لها 😊😊مو هيك؟؟؟

  8. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 457 ] 01/01/2017 في
    رد
    108

    صباح النور جميعا ،،،

    ياقلبي ي أمل أحلامك حلوه ،،،

    عيشي فيها أحسن ،،

  9. رستم [ عدد التعليقات: 5 ] 01/01/2017 في
    رد
    109

    انتي اللي قايبه لنفسك استحملي يا زعروره

  10. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8671 ] 01/01/2017 في
    رد
    110

    يازقنك يامل الطيار زقناه هههههههههههههههه اجل بعد التكفيخ بيجيب هديه ،،

    والله ان مايحز في نفسي ويتبعني الا اذا شفت انسان ماله قيمه بين الرجال وفالبيت يستقوي على زوجته ويضربها
    ابوها لما زوجك يبغالها العز والكرامه وانت جالس تهينها وتذلها !!! ليش تسوي كذا ؟ وانت أصلا ضعيف
    اللي بيتقوى يتقوى على الرياجيل اللي مثله ماهو على الضعيفات القاصرات

  11. روزا [ عدد التعليقات: 571 ] 01/01/2017 في
    رد
    111

    بوفارس انت صادق يوم تقول انك متزوج من عمر18
    وشلون تسذا وانت صغير وبدون وظيفه
    وام فارس اجل عمرها 15 ياصار انت 18 ههههه مدري احس السالفه بها بهارات

  12. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8671 ] 01/01/2017 في
    رد
    112

    صباح الخير ياغرام
    عساتس اليوم رايقه ومرتاحة ؟؟

  13. امل الطيار [ عدد التعليقات: 5624 ] 01/01/2017 في
    رد
    113

    ليه ي غرام 😞😞
    لهدرجه كلامي تشوفينه احلام ؟؟

  14. امل الطيار [ عدد التعليقات: 5624 ] 01/01/2017 في
    رد
    114

    ليه تضحكون ع كلامي 🙁🙁
    طيب هو زعلها لازم يراضيها بهديه ويتاسف لها؟؟؟
    الا لو هي غلطانه فهذا شي اخر ؟؟؟
    لكن اذا هو بدا لازم يراضيها ….هذا من باب الموده بينهم ؟؟؟معقوله انا عايشه احلام ورديه والواقع عكس هيك 😞

  15. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 457 ] 01/01/2017 في
    رد
    115

    اهلين بو فارس الحمدلله ،،،

    يب أمل احلام ورديه بعد ،،،

    واقع الحياة يختلف عن اللي نتمناه ونحلم فيه ،،،

  16. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8671 ] 01/01/2017 في
    رد
    116

    وآله اني صادق ياروزا
    كانت ام الفارس دوبها ناجحة من ثاني ثانوي الى ثالث وانا دوبني متخرج من الثانوية
    احلى مافي الموضوع اني كنت اذاكر لها وأحل عنها الواجبات لما كانت بثالث ههههههههه
    ايام كانت حلووووووه وذكريات جميله
    اما بالنسبه للوظيفه فكان ابوي مايقصر ابدنننننن

  17. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8671 ] 01/01/2017 في
    رد
    117

    لا مو هيك ولا هيك يامل
    الرسول يقول تهادوا وتحابوا ‘ والورد وااااجد والحمد لله ، مغير اضغط زر وأرسل ورد
    هيك والا مو هيك ؟

  18. امل الطيار [ عدد التعليقات: 5624 ] 01/01/2017 في
    رد
    118

    انا والله اشوف اللي حولي هيك اذا زعلوا حريمهم راضوهم 😞….خلوني هيك احس الدنيا بخير ولسه فيها رجال طيبين 😊

  19. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8671 ] 01/01/2017 في
    رد
    119

    بالنسبه لي انا كنت اضحك من الالم بصراحه ، لاني اشوف اللي يمد يده على زوجته أقبح الرجال

    هالحين لو نفترض ان اثنين تخاوو في سفر طويل وركبو السياره وسافروا من الرياض مثلا الى الكويت
    هل يعقل ان يقوم واحد منهم بضرب الثاني بالطريق ؟؟؟؟ يعقل هذا ؟؟؟؟ وين الزاد والملح ووين الخوه
    خويك بالسفر هو عصيدك وساعدك وبصرك ، فمن غير المعقول انكِ تعمي بصرك او تكسر يدك
    تماما الزوجه مثل الخوي بالسفر ، بل اعظم بل اعظم ،

    دائما الرجل اللي يحط حرّته بالمرأه يكون مكروب ومضغوط من الرياجيل اللي يقابلهم فإذا كان ضعيف نلقاه يفرغ غضبه في زوجته واذا كان قوي يكتم غيضه ولا احد يدري عنه

  20. روزا [ عدد التعليقات: 571 ] 01/01/2017 في
    رد
    120

    ي حليلك والله انك عايش عمرك من بدري خخخخخخخ
    متاكد انك كنت تذاكر لها زين؟؟؟واكيد نجحت وحصلت نسبه وهي عندك ؟؟؟ماظنتي والله ؟؟؟انك اجهاد لحالك دون ورعانك بعد ؟؟،الله يعين قلبها ؟؟؟قسم بالله انها مأجوره فيك

  21. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 457 ] 01/01/2017 في
    رد
    121

    مشاء الله يبو فارس عايشين ربع قرن مع بعضكم ،،،

    الله يخليكم لبعض ،،،

    بس ابسألك مامليتو بعض بعد كل هالوقت ??

  22. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 457 ] 01/01/2017 في
    رد
    122

    تعرفين ي روزا الأهل اللي يزوجون بناتهم ،،،

    قبل يخلصون دراستهم ظالمين 💔

    ويضيعون مستقبلهم وأمانهم بالحياه ،،،

  23. ابو عمار [ عدد التعليقات: 7951 ] 01/01/2017 في
    رد
    123

    زوجها يمارس الجنس مع صديقاتها عبر النت والكمبيوتر . يعني مجرد كلام فقط والا قصدها انه عمل علاقه جنسيه فعلا مع صديقاتها . لكل حاله حكم شرعي يختلف عن الاخرى
    ان كانت الممارسه الجنسيه مع الصديقات عن بعد مجرد كلام فاتصور انها السبب وقد تكون مهمله في شكلها ولبسها ثم لماذا تتركه لوحده على الكمبيوتر ممكن ان تجلس معه وتحاول لفت نظره اليها مع التجديد يوميا
    واما ان مسكته وهو يمارس الجنس فعلا لا قولا فهذا يقام عليه الحد الشرعي لانه زنى فعلا

  24. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9205 ] 01/01/2017 في
    رد
    124

    ابو فارس ادري ذا الورده وراها بلاوي وبعدين شوي شوي ع المحرومه ذي بنت ديرتي فديتها من حقها تدلعني 😍😆

  25. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2488 ] 01/01/2017 في
    رد
    125

    👰👈👈👀👈👈😭😭😭😭😭
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  26. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9205 ] 01/01/2017 في
    رد
    126

    شو بك وهم 😨

  27. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2488 ] 01/01/2017 في
    رد
    127

    طيب ي غرام البنت تقدر تقول لاهلها مابي اتزوج الحين لين اتخرج من الجامعة بس الأفضل اذا جاها النصيب والعريس الكفؤ تتزوج خاصة أيامنا الحاليه القشرا وصعوبة الزواج عشان مايفوتها القطار

  28. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2488 ] 01/01/2017 في
    رد
    128

    ابتسي ع حالي ي دانة شيبت ولااعرست 😭😭😭😭😭😭
    وناس ماشاء الله تبارك الله اعرست بعز المراهقة بعز القوه والصلابة 😭😭😭😭😭😭😭

  29. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8671 ] 01/01/2017 في
    رد
    129

    غرام الجنوب 😳😳😳😳 وين ربع قرن ؟ كلها اربعطش سنه ”

    اما سؤالك عن الملل فأكيد بالنسبه لي انا ملييييييت ، ماتشوفيني اناقز هنا بهالتعليقات الخنفشاريه 😜😜😜

    روزا خخخخخخخخخ بصراحه كنت اذاكر لها واسوي نفسي فاهم بالمواد ، ولكن بالنهايه اشوفها تقفل باب الغرفه عليها وتذاكر لوحدها خخخخخخخخ لاني كنت اذاكر لها شوي ثم اقلبها سردح مردح وأضيع وقتها

  30. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9205 ] 01/01/2017 في
    رد
    130

    ارزاق يا وهم ناس تتقدم أرزاقهم وناس تتأخر أتمنى ذا السنه تكون مليئه بالافراح والمسرات لك وللقارئين

    يا محامي شوو تقصد !

  31. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8671 ] 01/01/2017 في
    رد
    131

    تصدقين ياروزا اني تمنيت ماتزوجت بدري ‘ كان نفسي انقز منا ومنا وأتعسس الاراضي
    مثل البدوي اللي يعس الارض قبل ينزل فيها

    ودي انا مثل الطير الحر اللي كل ليله برأس جبل ، هالحين صرت مثل الطير المبرقع مغير يفكون عنه برقعه ويعشونه ثم يرجعون يبرقعونه
    مايصلح مايصلح

  32. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9205 ] 01/01/2017 في
    رد
    132

    ابو فارس شو قصتك ناوي ع الثانيه 😉

  33. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 457 ] 01/01/2017 في
    رد
    133

    صح يبو فارس الزواج بدري مو زين ابد ،،،

    انا اتزوجت وعمري ١٥ وكم شهر ولي ٣ سنين وبديت اطفش من هالحياة ،،

    صاير ودي بحياة جديده وأكون عروس مره ثانيه 🤐

    وهم ،،، كلامك صح البنت تقدر تقول لااهلها بس الصراحة حسّيت انضحك

    علي وانا كنت صغيره وماعندي رؤيه 😂 وانذهلت بفكرة أني بصير عروس ،،،

  34. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8671 ] 01/01/2017 في
    رد
    134

    والله يادانه بصراحه بصراحه انا قبل فتره تزوجت الثانيه ولكن مع الأسف لم ترتقي الى مستواي الفكري احسها طفله مع ان عمرها ٢٢ ولكن كانت طفله بحق وحقيق “”
    حاولت اعدل أوضاعها ولكن بائت كل المحاولات بالفشل ، وتم تسريحها بإحسان

    والان انا جالس ابحث ولكن لن اتزوج الا وحده تتوافق افكارها مع افكاري حتى لا يفشل الزواج

  35. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8671 ] 01/01/2017 في
    رد
    135

    غرام
    يعني بتقنعيني ان عمرك الان ١٩ سنه ؟؟؟؟ بس افكارك لا تتوافق مع عمرك ‘ بمعنى ان عمرك الفكري من كتاباتك يقول انكِ بأواخر العشرينات والا انا غلطان

  36. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9205 ] 01/01/2017 في
    رد
    136

    هههههههههه يا أبو فارس يالله بالتوفيق يارب ..*


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