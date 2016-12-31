سيدة مصرية تخلع زوجها لتخصيصه 15 ساعة يوميا مع صديقاتها

اقامت سيدة مصرية، دعوى أمام محكمة الأسرة تطلب الخلع من زوجها، بعد اكتشافها أنه يخونها مع صديقاتها عبر الإنترنت.
وتفصيلا ؛ التمست الزوجة المصرية، العذر لزوجها، كونه يعمل مهندسًا للكمبيوتر والبرمجيات، ليجلس أكثر من 15 ساعة يوميًا على جهاز الكمبيوتر وهاتفه المحمول، معتقدة أنها طبيعة عمله، الذي لا يجب التخلي عنها، من أجل كسب قوت يومه.
شعرت الزوجة أن الأمر لا يتعلق بطبيعة عمله فقط
بعد عامين من الزواج، بعد أن تأكدت من قيام زوجها بإنشاء علاقات مع صديقاتها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حتى تطور الأمر إلى ممارسة الجنس معهن، من خلال المكالمات الجنسية.
وقالت الزوجة “عانيت على مدار العام الأخير معه، من قضاء كل وقته على جهاز الكمبيوتر، وكأنه تزوجه وليس تزوجني أنا”، وتضيف “العام الأول كان يشهد السعادة الزوجية بكل معانيها، والرومانسية المطلقة منه، إلا أنه تغير فجأة والتمست له العذر حتى اكتشفت خيانته لي مع صديقاتي”.
وأوضحت في دعواها، أنها شاهدت زوجها وهو يقيم العلاقات الجنسية عبر الإنترنت، بالصور والفيديو، مع سيدات أخريات، بينهن صديقات لها، مستغلًا ظروف بعضهن لإقامة العلاقة، والتحدث معهن
136 تعليق
يادانه وهذا فطورك 🍹🍔🍌🍊🍎🍒🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹خذي يانشعتي
ياغرام قصدي ليش تبكين وليش تنضربين وساكته
صباح النور محرومه 😊
كيفك؟؟؟
محرومه …وش تبينها تسوي؟؟؟
تتطلق مثلا ولاتخرب بيتها ؟؟؟
تبعد عن الحاجات اللي تعصبه وخلص
تعيش مستوره ومرتاحه😊😊
احسن شي بعد التكفيخ بيجي يصالحك ويجيب لك هديه😉😉….تحسين انك صرتي شخص اخر 😂😂
بتقولون مجنونه صح 😊😊
والله اتكلم جد
المحرومه
وش عندك مع دانه ، اشوفك من البارح وانتي تعطينها عشاء وورد بالكراتين ، وهالحين تعطينها ورد وفطور “” انتي علامتس على دانه ؟؟؟؟ ترى دانه ماتبا الا وردتي الموف
فرجاء اطلعي واخذي الباب وراتس
طيب هم اصحاب ويهدون بعض
انت مالك فيهم …جمع كل هالوردات وخبيهم عندك لام فارس عشان لماترجع لها في السلامه ان شاءالله الا عندك مشتل ورد لها 😊😊مو هيك؟؟؟
صباح النور جميعا ،،،
ياقلبي ي أمل أحلامك حلوه ،،،
عيشي فيها أحسن ،،
انتي اللي قايبه لنفسك استحملي يا زعروره
يازقنك يامل الطيار زقناه هههههههههههههههه اجل بعد التكفيخ بيجيب هديه ،،
والله ان مايحز في نفسي ويتبعني الا اذا شفت انسان ماله قيمه بين الرجال وفالبيت يستقوي على زوجته ويضربها
ابوها لما زوجك يبغالها العز والكرامه وانت جالس تهينها وتذلها !!! ليش تسوي كذا ؟ وانت أصلا ضعيف
اللي بيتقوى يتقوى على الرياجيل اللي مثله ماهو على الضعيفات القاصرات
بوفارس انت صادق يوم تقول انك متزوج من عمر18
وشلون تسذا وانت صغير وبدون وظيفه
وام فارس اجل عمرها 15 ياصار انت 18 ههههه مدري احس السالفه بها بهارات
صباح الخير ياغرام
عساتس اليوم رايقه ومرتاحة ؟؟
ليه ي غرام 😞😞
لهدرجه كلامي تشوفينه احلام ؟؟
ليه تضحكون ع كلامي 🙁🙁
طيب هو زعلها لازم يراضيها بهديه ويتاسف لها؟؟؟
الا لو هي غلطانه فهذا شي اخر ؟؟؟
لكن اذا هو بدا لازم يراضيها ….هذا من باب الموده بينهم ؟؟؟معقوله انا عايشه احلام ورديه والواقع عكس هيك 😞
اهلين بو فارس الحمدلله ،،،
يب أمل احلام ورديه بعد ،،،
واقع الحياة يختلف عن اللي نتمناه ونحلم فيه ،،،
وآله اني صادق ياروزا
كانت ام الفارس دوبها ناجحة من ثاني ثانوي الى ثالث وانا دوبني متخرج من الثانوية
احلى مافي الموضوع اني كنت اذاكر لها وأحل عنها الواجبات لما كانت بثالث ههههههههه
ايام كانت حلووووووه وذكريات جميله
اما بالنسبه للوظيفه فكان ابوي مايقصر ابدنننننن
لا مو هيك ولا هيك يامل
الرسول يقول تهادوا وتحابوا ‘ والورد وااااجد والحمد لله ، مغير اضغط زر وأرسل ورد
هيك والا مو هيك ؟
انا والله اشوف اللي حولي هيك اذا زعلوا حريمهم راضوهم 😞….خلوني هيك احس الدنيا بخير ولسه فيها رجال طيبين 😊
بالنسبه لي انا كنت اضحك من الالم بصراحه ، لاني اشوف اللي يمد يده على زوجته أقبح الرجال
هالحين لو نفترض ان اثنين تخاوو في سفر طويل وركبو السياره وسافروا من الرياض مثلا الى الكويت
هل يعقل ان يقوم واحد منهم بضرب الثاني بالطريق ؟؟؟؟ يعقل هذا ؟؟؟؟ وين الزاد والملح ووين الخوه
خويك بالسفر هو عصيدك وساعدك وبصرك ، فمن غير المعقول انكِ تعمي بصرك او تكسر يدك
تماما الزوجه مثل الخوي بالسفر ، بل اعظم بل اعظم ،
دائما الرجل اللي يحط حرّته بالمرأه يكون مكروب ومضغوط من الرياجيل اللي يقابلهم فإذا كان ضعيف نلقاه يفرغ غضبه في زوجته واذا كان قوي يكتم غيضه ولا احد يدري عنه
ي حليلك والله انك عايش عمرك من بدري خخخخخخخ
متاكد انك كنت تذاكر لها زين؟؟؟واكيد نجحت وحصلت نسبه وهي عندك ؟؟؟ماظنتي والله ؟؟؟انك اجهاد لحالك دون ورعانك بعد ؟؟،الله يعين قلبها ؟؟؟قسم بالله انها مأجوره فيك
مشاء الله يبو فارس عايشين ربع قرن مع بعضكم ،،،
الله يخليكم لبعض ،،،
بس ابسألك مامليتو بعض بعد كل هالوقت ??
تعرفين ي روزا الأهل اللي يزوجون بناتهم ،،،
قبل يخلصون دراستهم ظالمين 💔
ويضيعون مستقبلهم وأمانهم بالحياه ،،،
زوجها يمارس الجنس مع صديقاتها عبر النت والكمبيوتر . يعني مجرد كلام فقط والا قصدها انه عمل علاقه جنسيه فعلا مع صديقاتها . لكل حاله حكم شرعي يختلف عن الاخرى
ان كانت الممارسه الجنسيه مع الصديقات عن بعد مجرد كلام فاتصور انها السبب وقد تكون مهمله في شكلها ولبسها ثم لماذا تتركه لوحده على الكمبيوتر ممكن ان تجلس معه وتحاول لفت نظره اليها مع التجديد يوميا
واما ان مسكته وهو يمارس الجنس فعلا لا قولا فهذا يقام عليه الحد الشرعي لانه زنى فعلا
ابو فارس ادري ذا الورده وراها بلاوي وبعدين شوي شوي ع المحرومه ذي بنت ديرتي فديتها من حقها تدلعني 😍😆
👰👈👈👀👈👈😭😭😭😭😭
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شو بك وهم 😨
طيب ي غرام البنت تقدر تقول لاهلها مابي اتزوج الحين لين اتخرج من الجامعة بس الأفضل اذا جاها النصيب والعريس الكفؤ تتزوج خاصة أيامنا الحاليه القشرا وصعوبة الزواج عشان مايفوتها القطار
ابتسي ع حالي ي دانة شيبت ولااعرست 😭😭😭😭😭😭
وناس ماشاء الله تبارك الله اعرست بعز المراهقة بعز القوه والصلابة 😭😭😭😭😭😭😭
غرام الجنوب 😳😳😳😳 وين ربع قرن ؟ كلها اربعطش سنه ”
اما سؤالك عن الملل فأكيد بالنسبه لي انا ملييييييت ، ماتشوفيني اناقز هنا بهالتعليقات الخنفشاريه 😜😜😜
روزا خخخخخخخخخ بصراحه كنت اذاكر لها واسوي نفسي فاهم بالمواد ، ولكن بالنهايه اشوفها تقفل باب الغرفه عليها وتذاكر لوحدها خخخخخخخخ لاني كنت اذاكر لها شوي ثم اقلبها سردح مردح وأضيع وقتها
ارزاق يا وهم ناس تتقدم أرزاقهم وناس تتأخر أتمنى ذا السنه تكون مليئه بالافراح والمسرات لك وللقارئين
يا محامي شوو تقصد !
تصدقين ياروزا اني تمنيت ماتزوجت بدري ‘ كان نفسي انقز منا ومنا وأتعسس الاراضي
مثل البدوي اللي يعس الارض قبل ينزل فيها
ودي انا مثل الطير الحر اللي كل ليله برأس جبل ، هالحين صرت مثل الطير المبرقع مغير يفكون عنه برقعه ويعشونه ثم يرجعون يبرقعونه
مايصلح مايصلح
ابو فارس شو قصتك ناوي ع الثانيه 😉
صح يبو فارس الزواج بدري مو زين ابد ،،،
انا اتزوجت وعمري ١٥ وكم شهر ولي ٣ سنين وبديت اطفش من هالحياة ،،
صاير ودي بحياة جديده وأكون عروس مره ثانيه 🤐
وهم ،،، كلامك صح البنت تقدر تقول لااهلها بس الصراحة حسّيت انضحك
علي وانا كنت صغيره وماعندي رؤيه 😂 وانذهلت بفكرة أني بصير عروس ،،،
والله يادانه بصراحه بصراحه انا قبل فتره تزوجت الثانيه ولكن مع الأسف لم ترتقي الى مستواي الفكري احسها طفله مع ان عمرها ٢٢ ولكن كانت طفله بحق وحقيق “”
حاولت اعدل أوضاعها ولكن بائت كل المحاولات بالفشل ، وتم تسريحها بإحسان
والان انا جالس ابحث ولكن لن اتزوج الا وحده تتوافق افكارها مع افكاري حتى لا يفشل الزواج
غرام
يعني بتقنعيني ان عمرك الان ١٩ سنه ؟؟؟؟ بس افكارك لا تتوافق مع عمرك ‘ بمعنى ان عمرك الفكري من كتاباتك يقول انكِ بأواخر العشرينات والا انا غلطان
هههههههههه يا أبو فارس يالله بالتوفيق يارب ..*