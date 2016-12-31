  • نشر : 2016/12/31 - 7:15 م
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سيدة مصرية تخلع زوجها لتخصيصه 15 ساعة يوميا مع صديقاتها

سيدة مصرية تخلع زوجها لتخصيصه 15 ساعة يوميا مع صديقاتها
القاهرة (صدى):

اقامت سيدة مصرية، دعوى أمام محكمة الأسرة تطلب الخلع من زوجها، بعد اكتشافها أنه يخونها مع صديقاتها عبر الإنترنت.

 

وتفصيلا ؛ التمست الزوجة المصرية، العذر لزوجها، كونه يعمل مهندسًا للكمبيوتر والبرمجيات، ليجلس أكثر من 15 ساعة يوميًا على جهاز الكمبيوتر وهاتفه المحمول، معتقدة أنها طبيعة عمله، الذي لا يجب التخلي عنها، من أجل كسب قوت يومه.

 
شعرت الزوجة أن الأمر لا يتعلق بطبيعة عمله فقط
بعد عامين من الزواج، بعد أن تأكدت من قيام زوجها بإنشاء علاقات مع صديقاتها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حتى تطور الأمر إلى ممارسة الجنس معهن، من خلال المكالمات الجنسية.

 

وقالت الزوجة “عانيت على مدار العام الأخير معه، من قضاء كل وقته على جهاز الكمبيوتر، وكأنه تزوجه وليس تزوجني أنا”، وتضيف “العام الأول كان يشهد السعادة الزوجية بكل معانيها، والرومانسية المطلقة منه، إلا أنه تغير فجأة والتمست له العذر حتى اكتشفت خيانته لي مع صديقاتي”.

 

وأوضحت في دعواها، أنها شاهدت زوجها وهو يقيم العلاقات الجنسية عبر الإنترنت، بالصور والفيديو، مع سيدات أخريات، بينهن صديقات لها، مستغلًا ظروف بعضهن لإقامة العلاقة، والتحدث معهن




93 تعليق


  1. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8657 ] 31/12/2016 في
    رد
    51

    قبل شوي كنت احسب امل الطيار تقصدني ههههههه ثم أحسبك ياغرام تقصديني هههههههههه
    صرت مثل الأطرش بالزفه ،،، ماعليش ماعليش وسعي خاطرك ،،،، الا على طاري الأطرش بالزفه قسم بالله ان نفسي أعرس لو اكون مثله خخخخخ اهم شي أعرس

  2. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2484 ] 31/12/2016 في
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    52

    ي جماعة الخير وش السالفه علمونا منهو هالتسلب اللي تتكلمون عنه والموضوع وش اشسمه ووين بالمحليات ولا المنوعات خلونا نشوف وش قال وجنوبيه قحطانيه لها قدرها وهي من المحترمات اللي ف الصحيفه

  3. امل الطيار [ عدد التعليقات: 5610 ] 31/12/2016 في
    رد
    53

    المنافقين كثر اللي في الصحيفه ومعروفين فردا فردا عساهم بحريقه…..عبالهم مو مكشوفين تفووو ع هيك اشكال مضروبه 😤😤
    مايدرون انهم بعملتهم هذي يدخلون في الشرك الاصغر وهو الرياء
    الله لايبلانا بس ولايجعلنا من المرائين
    عبالهم انهم لايحاسبون ع كلامهم من خلف كي بورد
    ونسوا من يكتب خلفهم ولايذر لاصغير ولاكبيره الا احصاها 😤😤

  4. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2484 ] 31/12/2016 في
    رد
    54

    دانه بعد راسي علميني وش السالفه طالبتس

  5. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8657 ] 31/12/2016 في
    رد
    55

    ههههههههه ياغرام ياغرام حرام بالله اني اخطئت عليك مير سامحيني ” انتي وامل الطيار كشتو بي خخخخخخخ حرام اني ضعت ياخوتس وقمت اخور
    ابك سامحيني سامحيني هههههههههههه يافشلتي منتس فشلتاه

  6. لست محرومه ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11357 ] 31/12/2016 في
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    56

    يا امل ويا بنات جميع ترفعن ترين معنا. كلاااااااااب وكل يوم تطلع. باسماء. .

  7. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9192 ] 31/12/2016 في
    رد
    57

    ذا يا أبو فارس واحد معفن يقول انو استغل بعض الحريم والبنات الصغار خصوصا اللي بالابتدائي يعني ع قولته يعتبر زاني عافانا الله وصار نقاشات كثير خصوصا بينه وبين جنوبيه قحطانيه وتركت الصحيفه اذا حصلت الخبرر اقرأ التعليقات ,,

  8. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 448 ] 31/12/2016 في
    رد
    58

    مااعصب انا من تعليقات التافهين ولا من ردودهم ،،،

    ومحد يقصد احد هنا بس اللي ع راْسه بطحا دايم يتحسسها ،،

  9. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9192 ] 31/12/2016 في
    رد
    59

    ذي السالفه يا وهم والخبر موجود بقسم المحليات الصفحه 2 عدد تعليقات الخبر 78

  10. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 448 ] 31/12/2016 في
    رد
    60

    وهم برفع لك الموضوع بتعليق واقرا براحتك ،،،

  11. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8657 ] 31/12/2016 في
    رد
    61

    قريت الموضوع
    هذا انسان فاسد والا كيف انسان عاقل يستغل طفله بريئة ؟

    لاتهتمين من كلامه ياغرام وعيبه وذنبه على نفسه

  12. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8657 ] 31/12/2016 في
    رد
    62

    وش ياغرام اللي على راْسه بطحا يحسسها هههههههه لا يكون شاكه فيني ؟؟؟
    ابشرتس ماعمري زنيت لو مره وحده ومتزوج من عمري ١٨ ، اطمأني

  13. روزا [ عدد التعليقات: 569 ] 31/12/2016 في
    رد
    63

    خلصت العشاء وجيت الا كل هالعلوم هههههههههههه
    امول والله انك حساسه حيل واي شي يضايقك
    تراه ذنبه ع جنبه وش يزعلك ولا غلط عليك ولاحاجه
    انت كذا بتعجزين بدري ياصار تنقلين الهم تسذا وتزعلين وتنقهرين يمكن لو ورع يقولك كش رحتي تبكين خخخخ ماينفع هيتس

  14. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2484 ] 31/12/2016 في
    رد
    64

    لقيته حسبي الله عليه شيء مايوصف الله لايبلانا حتى اللي منه وفيه جماعته خانهم لاحول ولاقوة الله ب الله صدقوني هذا حيوان وليس ب إنسان هذا ماله لامله ولادين ولامذهب سربوت درجه أولى بعيد كل البعد عن ربه ومليون ب الميه مايصلي حتى اللي ب الابتدائي ماسلموا منه اعوذ ب الله منه ،،،
    الله يهدي ويصلح حال الدشير ،،، انا عزوبي وسافرت الشرق والغرب رغم الحريه والفتن اللي نشوفها ولكن اقسم ب الله ماعمري زنيت صحيح ابليس المعلون مايخلي ابن آدم ف حاله يوسوس له ولكن فيه شيء يردعني اللي هو الخوف من الله وبعدين انتهاك أعراض الناس اقسم بالله العظيم شيء موهين الا يبعدنا عن هالأمور ولايبلانا والدين رااااااح يرجع له طال الزمن اوقصر في اخته بنته زوجته امه لامفر ولاغرابه ترا فيه منهو اخس وأعظم من هالقذر والله يصلح الشباب والشابات جميع

  15. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8657 ] 31/12/2016 في
    رد
    65

    بالعافيه ياروزا
    وانا اللي احسبك تسوين رجيم !!! أثرك لاهومه

  16. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 448 ] 31/12/2016 في
    رد
    66

    اعتذر اذا غلطت على احد ،،

  17. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8657 ] 31/12/2016 في
    رد
    67

    لاوالله ياغرام الجنوب ماغلطتي على احد ، لكن انتي وامل الطيار قلبتوا راسي ولافهمت السالفه الا بعد ماغلطت عليك وقلت مريضه ههههههه لكن اعذريني تكفين وسامحني
    وهذي ورده لتس 🌹

  18. روزا [ عدد التعليقات: 569 ] 31/12/2016 في
    رد
    68

    حسبي الله عليك ي بوفارس
    هو من كثر شحومي عشان اسوي رجيم
    الله يهديك بس انا قمت اتقارش من البرد ادور الشحوم تدفيني

  19. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 448 ] 31/12/2016 في
    رد
    69

    اها يعني كنت قاصدني خص نص ،،،

    مخاصماك مابكلمك وخل وردتك معك ,,,

  20. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9192 ] 31/12/2016 في
    رد
    70

    صحيح يا وهم اللهم آمين

  21. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11357 ] 31/12/2016 في
    رد
    71

    هل تعلم ان المرأة.! وقت الغضب قوتها تفوق اضعاف قوه الرجل
    ولكن من رحمة الله جعل دموعها تسبق قوتها ولو كان العكس لأصبح الرجال في عداد الأموات !

    أنا قايله مايخرب علينا الا هالدميعات ☹
    والا كان مردغناهم ‹☻›!”😂

  22. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8657 ] 31/12/2016 في
    رد
    72

    هههههههه الصراحه اني كنت أقصدك ، لكن تكفين سامحيني ، اشوفك انقشطتي علي على غير العاده والسبب امل الطيار الله يهديها شربكت المواضيع

    الله يقطعتس ياهالورده اللي كل ما أرسلناها عودت مع دربها .

    العالم هذي ماعاد تقدر قيمة الورد ومعانيه ‘ ولاعاد ادري وش يبون بالضبط ” تبين شكليطه ؟؟؟ تبيني أرسل لتس شكليطه ؟؟

  23. امل الطيار [ عدد التعليقات: 5610 ] 31/12/2016 في
    رد
    73

    غرام اسلوبها واحد وواضحه من دخلت للصحيفه
    لكن البلا بالمنافقين اللي بيننا مرات يجي هيك كانه خريج جامعة شريعه …بعدها شويات الا كانه خريج كازينوهات الشام ..يعطي القراء فيدباك انه مثل مايقولون الشباب زاحف وراعي علاقات ويجاهر بالمعصيه ويفتخر فيها
    الله لايبلانا من هالناس المريضه
    كل شي الا المجاهره اكرهها ودي اولع في صاحبها 😤😤

  24. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8657 ] 31/12/2016 في
    رد
    74

    لا لا ياروزا الشحوم ماتدفي من البرد مطلقنننننن ‘ اللي يدفي من البرد انا والله خابره

  25. امل الطيار [ عدد التعليقات: 5610 ] 31/12/2016 في
    رد
    75

    صدقتي يامحرومه البلا الدموع اللي مانقدر نخبيها 😭😭
    وتنفس عن ضيقتنا في كثير من الاحيان …فهي رحمه من الله …حتى لو وقتها غلط وتحطك في مواقف تقهر امام الخصم😭😭😭😭

  26. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 448 ] 31/12/2016 في
    رد
    76

    محرومه متاكده من هالمعلومه لاتوهقيني ،،،

    مره كنت اشعر بالغضب الشنيع فتماديت فحصلت على كف ارداني أرضا ،،

    والحين انت قلتي بسبب هالدموع تروح قوتي الخارقة فلذلك سأتغلب عليها

    وأحاول ان ارى مدى قوتي بس على مسؤوليتك اختي لست محرومه،،،

    اذا منتي أكيده من هالمعلومه نبهيني ،،،

  27. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8657 ] 31/12/2016 في
    رد
    77

    يعني الحرمه أقوى من الرجل ؟؟؟ 😂😂😂😂

    من منكن يطارحني خل نشوف من الاقوى ؟ 😜😜😜

  28. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9192 ] 31/12/2016 في
    رد
    78

    أنا أحب أجمع الوردات يا أبو فارس عطنيها ههههههه

  29. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8657 ] 31/12/2016 في
    رد
    79

    ابك لا توهقين نفستس يالمهبوله ثم يجيك كف وركبه فالبطن تدخلين بسببها العنايه المركزه

  30. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8657 ] 31/12/2016 في
    رد
    80

    مابقى الا الورده اللي لونها موف يادانه ‘ تبينها ؟ 😊😊😊

  31. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 448 ] 31/12/2016 في
    رد
    81

    يبو فارس لست محرومه قالت اضعااااف قوة الرجل بس بدون دموع ،،،

    مستوعب انت وشكثر بكون قويه ??

  32. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11357 ] 31/12/2016 في
    رد
    82

    يا امل لاتزعلي. وتذكري لكلاً يوم يتحسر على حياته وانا قلت. لكن وبين تترفع بس. كانت حاميه هو قال كل بوهن. يعني عمم وبدا. بفضح نفسه وهذي مصيبه. بحد ذاتها. ان الله يستر. عليه. وهو يكشف ستر الله عنه وبعدين. انا نبهت ان الاسم مسروق زي ماصار مع سوسو بس خذيها ونصيحه اي واحد ييتهم الناس لا تناقشينه وهل تحسدينه على. احباط ذمته ويوم القيامه يقف بين يدي الله وساعتها يثبت ما قال او يحملها هو. وكل واحد ينشر غسيله لا تجادلينه لان مجرات السفيه سفاهه

  33. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 448 ] 01/01/2017 في
    رد
    83

    وهم الأيام ،،

    انت مصدر سعاده أشكرك على الورده 🌹 وكأس الليمون بالنعناع ،،،

  34. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11357 ] 01/01/2017 في
    رد
    84

    هههههههههههههههههه انتي وحظك

  35. امل الطيار [ عدد التعليقات: 5610 ] 01/01/2017 في
    رد
    85

    ي محرومه انا ماجادلت ولا اصلا علقت ع ذاك الخبر من قريته قفلت الخبر لاني تضايقت …وليتني ماقريته
    بس كان كلام بقلبي مضايقني وطلعته في ذا الخبر بس هذي الحكايه 😭😭😭

  36. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8657 ] 01/01/2017 في
    رد
    86

    ايه مستوعب ياغرام ، مهما صارت قوتك بدون دموع بالحرام لالفط بتس من سابع سماء هههههههههه

  37. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11357 ] 01/01/2017 في
    رد
    87

    يا غرام انتي ليش جعجوعه و معه همال العنف وجهه وقفاه اللي يتعدى عليك بغير وجه حق

  38. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8657 ] 01/01/2017 في
    رد
    88

    الحمد لله اللي رزقني بدانه تأخذ وردتي يوم بعض الناس يأخذ ورد من ناس ويترك ورد بعض الناس 😜

  39. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11357 ] 01/01/2017 في
    رد
    89

    🌼🌻🌸🌹🌷🌺🌻🌼🌹🌸🌷🌺🌻🌼🌹🌸🌷🌺🌻🌼🌹🌸🌷🍍🍓🍒🍇🍏🍑🌽🌽🌽🍰🍰🍰🍰خذي يا نشعتي تفتمني وتغذي عن البرد واروحي الورد

  40. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9192 ] 01/01/2017 في
    رد
    90

    ههههههههههه بطمع عطني جميع الالوان هع

  41. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9192 ] 01/01/2017 في
    رد
    91

    ذي لي يالمحرومه فديتك شكرا

  42. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 448 ] 01/01/2017 في
    رد
    92

    اختي لست محرومه مافهمت عليك فهمني ,,,

  43. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11357 ] 01/01/2017 في
    رد
    93

    بنات بنات تصبحين على خير لا تنسين الوتر


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