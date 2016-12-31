سيدة مصرية تخلع زوجها لتخصيصه 15 ساعة يوميا مع صديقاتها

اقامت سيدة مصرية، دعوى أمام محكمة الأسرة تطلب الخلع من زوجها، بعد اكتشافها أنه يخونها مع صديقاتها عبر الإنترنت.
وتفصيلا ؛ التمست الزوجة المصرية، العذر لزوجها، كونه يعمل مهندسًا للكمبيوتر والبرمجيات، ليجلس أكثر من 15 ساعة يوميًا على جهاز الكمبيوتر وهاتفه المحمول، معتقدة أنها طبيعة عمله، الذي لا يجب التخلي عنها، من أجل كسب قوت يومه.
شعرت الزوجة أن الأمر لا يتعلق بطبيعة عمله فقط
بعد عامين من الزواج، بعد أن تأكدت من قيام زوجها بإنشاء علاقات مع صديقاتها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حتى تطور الأمر إلى ممارسة الجنس معهن، من خلال المكالمات الجنسية.
وقالت الزوجة “عانيت على مدار العام الأخير معه، من قضاء كل وقته على جهاز الكمبيوتر، وكأنه تزوجه وليس تزوجني أنا”، وتضيف “العام الأول كان يشهد السعادة الزوجية بكل معانيها، والرومانسية المطلقة منه، إلا أنه تغير فجأة والتمست له العذر حتى اكتشفت خيانته لي مع صديقاتي”.
وأوضحت في دعواها، أنها شاهدت زوجها وهو يقيم العلاقات الجنسية عبر الإنترنت، بالصور والفيديو، مع سيدات أخريات، بينهن صديقات لها، مستغلًا ظروف بعضهن لإقامة العلاقة، والتحدث معهن
93 تعليق
قبل شوي كنت احسب امل الطيار تقصدني ههههههه ثم أحسبك ياغرام تقصديني هههههههههه
صرت مثل الأطرش بالزفه ،،، ماعليش ماعليش وسعي خاطرك ،،،، الا على طاري الأطرش بالزفه قسم بالله ان نفسي أعرس لو اكون مثله خخخخخ اهم شي أعرس
ي جماعة الخير وش السالفه علمونا منهو هالتسلب اللي تتكلمون عنه والموضوع وش اشسمه ووين بالمحليات ولا المنوعات خلونا نشوف وش قال وجنوبيه قحطانيه لها قدرها وهي من المحترمات اللي ف الصحيفه
المنافقين كثر اللي في الصحيفه ومعروفين فردا فردا عساهم بحريقه…..عبالهم مو مكشوفين تفووو ع هيك اشكال مضروبه 😤😤
مايدرون انهم بعملتهم هذي يدخلون في الشرك الاصغر وهو الرياء
الله لايبلانا بس ولايجعلنا من المرائين
عبالهم انهم لايحاسبون ع كلامهم من خلف كي بورد
ونسوا من يكتب خلفهم ولايذر لاصغير ولاكبيره الا احصاها 😤😤
دانه بعد راسي علميني وش السالفه طالبتس
ههههههههه ياغرام ياغرام حرام بالله اني اخطئت عليك مير سامحيني ” انتي وامل الطيار كشتو بي خخخخخخخ حرام اني ضعت ياخوتس وقمت اخور
ابك سامحيني سامحيني هههههههههههه يافشلتي منتس فشلتاه
يا امل ويا بنات جميع ترفعن ترين معنا. كلاااااااااب وكل يوم تطلع. باسماء. .
ذا يا أبو فارس واحد معفن يقول انو استغل بعض الحريم والبنات الصغار خصوصا اللي بالابتدائي يعني ع قولته يعتبر زاني عافانا الله وصار نقاشات كثير خصوصا بينه وبين جنوبيه قحطانيه وتركت الصحيفه اذا حصلت الخبرر اقرأ التعليقات ,,
مااعصب انا من تعليقات التافهين ولا من ردودهم ،،،
ومحد يقصد احد هنا بس اللي ع راْسه بطحا دايم يتحسسها ،،
ذي السالفه يا وهم والخبر موجود بقسم المحليات الصفحه 2 عدد تعليقات الخبر 78
وهم برفع لك الموضوع بتعليق واقرا براحتك ،،،
قريت الموضوع
هذا انسان فاسد والا كيف انسان عاقل يستغل طفله بريئة ؟
لاتهتمين من كلامه ياغرام وعيبه وذنبه على نفسه
وش ياغرام اللي على راْسه بطحا يحسسها هههههههه لا يكون شاكه فيني ؟؟؟
ابشرتس ماعمري زنيت لو مره وحده ومتزوج من عمري ١٨ ، اطمأني
خلصت العشاء وجيت الا كل هالعلوم هههههههههههه
امول والله انك حساسه حيل واي شي يضايقك
تراه ذنبه ع جنبه وش يزعلك ولا غلط عليك ولاحاجه
انت كذا بتعجزين بدري ياصار تنقلين الهم تسذا وتزعلين وتنقهرين يمكن لو ورع يقولك كش رحتي تبكين خخخخ ماينفع هيتس
لقيته حسبي الله عليه شيء مايوصف الله لايبلانا حتى اللي منه وفيه جماعته خانهم لاحول ولاقوة الله ب الله صدقوني هذا حيوان وليس ب إنسان هذا ماله لامله ولادين ولامذهب سربوت درجه أولى بعيد كل البعد عن ربه ومليون ب الميه مايصلي حتى اللي ب الابتدائي ماسلموا منه اعوذ ب الله منه ،،،
الله يهدي ويصلح حال الدشير ،،، انا عزوبي وسافرت الشرق والغرب رغم الحريه والفتن اللي نشوفها ولكن اقسم ب الله ماعمري زنيت صحيح ابليس المعلون مايخلي ابن آدم ف حاله يوسوس له ولكن فيه شيء يردعني اللي هو الخوف من الله وبعدين انتهاك أعراض الناس اقسم بالله العظيم شيء موهين الا يبعدنا عن هالأمور ولايبلانا والدين رااااااح يرجع له طال الزمن اوقصر في اخته بنته زوجته امه لامفر ولاغرابه ترا فيه منهو اخس وأعظم من هالقذر والله يصلح الشباب والشابات جميع
بالعافيه ياروزا
وانا اللي احسبك تسوين رجيم !!! أثرك لاهومه
اعتذر اذا غلطت على احد ،،
لاوالله ياغرام الجنوب ماغلطتي على احد ، لكن انتي وامل الطيار قلبتوا راسي ولافهمت السالفه الا بعد ماغلطت عليك وقلت مريضه ههههههه لكن اعذريني تكفين وسامحني
وهذي ورده لتس 🌹
حسبي الله عليك ي بوفارس
هو من كثر شحومي عشان اسوي رجيم
الله يهديك بس انا قمت اتقارش من البرد ادور الشحوم تدفيني
اها يعني كنت قاصدني خص نص ،،،
مخاصماك مابكلمك وخل وردتك معك ,,,
صحيح يا وهم اللهم آمين
هل تعلم ان المرأة.! وقت الغضب قوتها تفوق اضعاف قوه الرجل
ولكن من رحمة الله جعل دموعها تسبق قوتها ولو كان العكس لأصبح الرجال في عداد الأموات !
أنا قايله مايخرب علينا الا هالدميعات ☹
والا كان مردغناهم ‹☻›!”😂
هههههههه الصراحه اني كنت أقصدك ، لكن تكفين سامحيني ، اشوفك انقشطتي علي على غير العاده والسبب امل الطيار الله يهديها شربكت المواضيع
الله يقطعتس ياهالورده اللي كل ما أرسلناها عودت مع دربها .
العالم هذي ماعاد تقدر قيمة الورد ومعانيه ‘ ولاعاد ادري وش يبون بالضبط ” تبين شكليطه ؟؟؟ تبيني أرسل لتس شكليطه ؟؟
غرام اسلوبها واحد وواضحه من دخلت للصحيفه
لكن البلا بالمنافقين اللي بيننا مرات يجي هيك كانه خريج جامعة شريعه …بعدها شويات الا كانه خريج كازينوهات الشام ..يعطي القراء فيدباك انه مثل مايقولون الشباب زاحف وراعي علاقات ويجاهر بالمعصيه ويفتخر فيها
الله لايبلانا من هالناس المريضه
كل شي الا المجاهره اكرهها ودي اولع في صاحبها 😤😤
لا لا ياروزا الشحوم ماتدفي من البرد مطلقنننننن ‘ اللي يدفي من البرد انا والله خابره
صدقتي يامحرومه البلا الدموع اللي مانقدر نخبيها 😭😭
وتنفس عن ضيقتنا في كثير من الاحيان …فهي رحمه من الله …حتى لو وقتها غلط وتحطك في مواقف تقهر امام الخصم😭😭😭😭
محرومه متاكده من هالمعلومه لاتوهقيني ،،،
مره كنت اشعر بالغضب الشنيع فتماديت فحصلت على كف ارداني أرضا ،،
والحين انت قلتي بسبب هالدموع تروح قوتي الخارقة فلذلك سأتغلب عليها
وأحاول ان ارى مدى قوتي بس على مسؤوليتك اختي لست محرومه،،،
اذا منتي أكيده من هالمعلومه نبهيني ،،،
يعني الحرمه أقوى من الرجل ؟؟؟ 😂😂😂😂
من منكن يطارحني خل نشوف من الاقوى ؟ 😜😜😜
أنا أحب أجمع الوردات يا أبو فارس عطنيها ههههههه
ابك لا توهقين نفستس يالمهبوله ثم يجيك كف وركبه فالبطن تدخلين بسببها العنايه المركزه
مابقى الا الورده اللي لونها موف يادانه ‘ تبينها ؟ 😊😊😊
يبو فارس لست محرومه قالت اضعااااف قوة الرجل بس بدون دموع ،،،
مستوعب انت وشكثر بكون قويه ??
يا امل لاتزعلي. وتذكري لكلاً يوم يتحسر على حياته وانا قلت. لكن وبين تترفع بس. كانت حاميه هو قال كل بوهن. يعني عمم وبدا. بفضح نفسه وهذي مصيبه. بحد ذاتها. ان الله يستر. عليه. وهو يكشف ستر الله عنه وبعدين. انا نبهت ان الاسم مسروق زي ماصار مع سوسو بس خذيها ونصيحه اي واحد ييتهم الناس لا تناقشينه وهل تحسدينه على. احباط ذمته ويوم القيامه يقف بين يدي الله وساعتها يثبت ما قال او يحملها هو. وكل واحد ينشر غسيله لا تجادلينه لان مجرات السفيه سفاهه
وهم الأيام ،،
انت مصدر سعاده أشكرك على الورده 🌹 وكأس الليمون بالنعناع ،،،
هههههههههههههههههه انتي وحظك
ي محرومه انا ماجادلت ولا اصلا علقت ع ذاك الخبر من قريته قفلت الخبر لاني تضايقت …وليتني ماقريته
بس كان كلام بقلبي مضايقني وطلعته في ذا الخبر بس هذي الحكايه 😭😭😭
ايه مستوعب ياغرام ، مهما صارت قوتك بدون دموع بالحرام لالفط بتس من سابع سماء هههههههههه
يا غرام انتي ليش جعجوعه و معه همال العنف وجهه وقفاه اللي يتعدى عليك بغير وجه حق
الحمد لله اللي رزقني بدانه تأخذ وردتي يوم بعض الناس يأخذ ورد من ناس ويترك ورد بعض الناس 😜
🌼🌻🌸🌹🌷🌺🌻🌼🌹🌸🌷🌺🌻🌼🌹🌸🌷🌺🌻🌼🌹🌸🌷🍍🍓🍒🍇🍏🍑🌽🌽🌽🍰🍰🍰🍰خذي يا نشعتي تفتمني وتغذي عن البرد واروحي الورد
ههههههههههه بطمع عطني جميع الالوان هع
ذي لي يالمحرومه فديتك شكرا
اختي لست محرومه مافهمت عليك فهمني ,,,
بنات بنات تصبحين على خير لا تنسين الوتر