هذا ماقالته يسرا عن ” كليوباترا ” وامنيتها في 2017

القاهرة (صدى):

تمنت الفنانة المصرية يسرا، أن يحمل العام الجديد 2017، الخير لكل الأمة العربية، وأن تتوقف مشاهد الدم، ويحل بدلًا منها الفرح والسعادة، لافتة إلى أن العام الحالي 2016، كان مليئًا بالأحداث السيئة والإرهاب، بجانب رحيل الفنانين الكبار، مثل النجم محمود عبدالعزيز.

واكدت انه لاصحة يتردد عن مشاركتها في فيلم “الأندلس”، للمخرج خالد يوسف، مشيرة إلى أنها لا تعلم شيئًا عن هذا العمل.

وأوضحت : “لا أخفي سعادتي بأن فيلم الأندلس سيكون سببًا في عودة خالد يوسف إلى ساحة السينما، لأنه مخرج موهوب ولديه رؤية فنية، وسبق أن عملت معه في فيلم العاصفة”.

واردفت يسرا : “أنا مغرمة بالتاريخ، وأتمنى أن يلتفت صناع الدراما التلفزيونية ومنتجو السينما، إلى أهمية ما يحتويه التاريخ من كنوز رائعة، تحتاج إلى إلقاء الضوء عليها ، مضيفة انها معجبة جدًا بشخصية كليوباترا، وتتمنى ان تقدم عمل كامل، على الرغم من تقديمها مع يوسف شاهين، ولكن بصورة ليست عميقة”.