وزير الصحة يدشن خدمات الترميز الطبي.. ويستعرض البرامج الجاري تنفيذها

طلال الغامدي (صدى):

دشن وزير الصحة رئيس المجلس الصحي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، على هامش الاجتماع الـ 76 الذي عقده المجلس الصحي بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض، بحضور أعضاء المجلس “الخدمات الإلكترونية للترميز الطبي” التي تعد حلقة وصل بين المركز الوطني للمعلومات الصحية والمستفيدين من نظام الترميز الطبي في جميع القطاعات الصحية، حيث تحتوي على عدد من الخدمات التي تسهل عملية التواصل مع جميع المستفيدين مثل ترخيص المنشآت واستلامه بشكل إلكتروني، وكذلك خدمة تسجيل الدورات والاختبارات كما تتيح هذه الخدمة الإلكترونية الاستفادة من المواد العلمية والأدوات الالكترونية ذات العلاقة بتخصص الترميز الطبي، حيث يمكن للعملاء من أفراد و مؤسسات صحية طلب هذه المنتجات بشكل إلكتروني.

ووافق المجلس خلال الاجتماع على توصيات اللجنة التحضيرية بتوظيف الأطباء المقبولين في برامج الزمالات السعودية على الوظائف الرسمية الشاغرة في القطاعات الصحية وإعطائهم الأولوية في ذلك، مع دراسة تحويل الوظائف الخدمية دون الاستشاري إلى وظائف شاغرة يتم التوجيه عليها من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية حسب الاحتياج في كل قطاع.

واطلع المجلس على ما تم تنفيذه بشأن استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة التي قام المجلس الصحي بإعداد الخطط التنفيذية والتشغيلية لها، وتم استعراض خمسة برامج استراتيجية جار تنفيذها حالياً بالتعاون مع عدد من المكاتب الاستشارية المتخصصة، وهي برنامج التثقيف الصحي والكشف المبكر، ومشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، والبرنامج الوطني لأنظمة حماية الصحة العامة، والاستفادة من الأجهزة والمعدات الطبية ذات التكلفة العالية، وكذلك برنامج الخطة الوطنية الصحية لإدارة الكوارث.

كما تمت الموافقة على مقترح نظام الاخلاقيات الصحية “حقوق وواجبات المرضى والممارسين والعاملين والمنشآت” كما وافق المجلس على إلزام جميع القطاعات والمنشآت الصحية في المملكة بالتبليغ عن حالات السرطان المكتشفة والحالات التي تتلقى العلاج لديها وكذلك الوفيات بشكل دوري إلى السجل السعودي للأورام لأهمية ذلك في سرعة إعداد وإصدار التقارير الدورية عن السرطان، واطلع المجلس على ما تم إنجازه من مشروع الحسابات الصحية الوطنية الذي يتم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لقياس الانفاق على الخدمات الصحية في المملكة.