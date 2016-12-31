البدء في أعمال في ميناءي أملج والحرة خلال شهر

محمود البلوي (صدى):

قال المهندس “عبد الرحمن الفضلي” وزير البيئة والمياه والزراعة، خلال لقائه أول أمس، بأهالي منطقة تبوك ووفد محافظة املج، أنه أعمال ميناءي أملج والحرة سيدأ في غضون 30 يوما، و وسيتسع مرفأ أملج لـ 240 قارب صيد وسيخصص للصيادين وكبار السن، بينما يتسع مرفأ الحرة بـ 1400 قارب صيد وسوف تتوفر بالمرفأين جميع المرافق والخدمات اللازمة لعملية الصيد.

من جانبه قال شيخ طائفة الصيادين العم “أمين السنوسي” إن هذا الميناء مصدر ومورد لجميع الأحياء البحرية والمواد الغذائية سابقًا، والتي كانت تجلب من السودان ومصر وغيرهما ويعد شريان أملج الرئيس لأن هذا الميناء من أوائل المرافئ على سواحل البحر الأحمر ويشتهر بكثرة أعداد الصيادين وإنتاج الأسماك وتصديرها إلى المدن المجاورة، مشيرا للفرحة العارمة لجميع الصيادين بالإعلان عن البدء بمشروع ميناء أملج خلال شهر.

وأوضح “السنوسي” أن الميناء هو الصمام لقلب نابض للصياد وتوجد في الميناء جميع الخدمات، التي يحتاجها الصيادون من سوق السمك المركزي، ومن مصانع الثلج ومحطات البنزين وورش إصلاح المواتير البحرية وصيانة القوارب، كما تقع بجانبه جميع الآثار القديمة الأثرية، التي لازالت موجودة على الطبيعة، والتي تحافظ على بقائها هيئة السياحة والآثار، وإنشاء المشروع يحفظ للصيادين أملاكهم.