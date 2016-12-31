قائد منطقة المدينة: ذكرى البيعة يوم يسجله التاريخ كدليل على التقدم والرخاء

نايف السالم (صدى):

رفع اللواء ركن اللواء ركن “عبدالله بن سعيد القحطاني” قائد منطقة المدينة المنورة، باسمه وباسم منسوبي قيادة المنطقة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد وللشعب السعودي بمناسبة الذكرى الثانية للبيعة، سائلا المولى القدير أن يمن على الوطن وأبنائه بنعم الأمن والأمان والرخاء والتقدم والازدهار .

وقال، يواصل وطننا العزيز بقيادة خادم الحرمين الشريفين، المسير بخطوات واثقة نحو النمو والتقدم ؛ إذ شملت الدولة -أيدها الله – مختلف القطاعات في المملكة بعناية خاصة، ودعم لا محدود، وتوجيهات لإعانتها على تحقيق تطلعات القيادة في نشر الرخاء والازدهار لهذا الوطن وأبنائه “، بحسب “واس”.

وعدّ اللواء القحطاني ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين يوم يسجله التاريخ لنقف في شموخ وإباء ونسجل ذكرياتها بأحرف من نور، مشيرا إلى المملكة انطلقت بخطى ثابتة ورؤية صائبة إلى التقدم والمنافسة العالمية في شتي المجالات حتى أصبحت مملكة الإنسانية ومن العالم الأول في مجالات كثيرة علميا وصناعيا وتقنيا واجتماعيا وعمرانيا في فترة وجيزة أذا قيست بعمر الأمم .