مدير صحة الباحه الزبيدي ” سأبداء بتشغيل مستشفى المخواه العام ” كأول مهمه لي

محمد بن شقيه (صدى):

أوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة الدكتور -عبده الزبيدي في أول تغريدة له بعد توليه المنصب الجديد، أنه سيبدأ بتشغيل مستشفى المخواة العام كأول مهمة عمل له.

وقال الزبيدي عبر حسابه بتويتر: “سأبدأ بوضع صورة أي مستشفى أو مركز صحي كخلفية لحسابي ، حتى ننتهي من تشغيله بإذن الله وسأبدأ بمستشفى المخواة العام ،أسأل الله التوفيق والسداد.

يذكر أن الزبيدي كان يشغل منصب المشرف العام لمستشفى الملك خالد بمنطقة نجران ، ويحمل شهادة الدكتوراه في جراحة المناظير وجراحة الأمراض المزمنة.