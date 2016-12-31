مدير صحة الباحه الزبيدي ” سأبداء بتشغيل مستشفى المخواه العام ” كأول مهمه لي

محمد بن شقيه (صدى):
أوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة الدكتور -عبده الزبيدي في أول تغريدة له بعد توليه المنصب الجديد، أنه سيبدأ بتشغيل مستشفى المخواة العام كأول مهمة عمل له.
وقال الزبيدي عبر حسابه بتويتر: “سأبدأ بوضع صورة أي مستشفى أو مركز صحي كخلفية لحسابي ، حتى ننتهي من تشغيله بإذن الله وسأبدأ بمستشفى المخواة العام ،أسأل الله التوفيق والسداد.
يذكر أن الزبيدي كان يشغل منصب المشرف العام لمستشفى الملك خالد بمنطقة نجران ، ويحمل شهادة الدكتوراه في جراحة المناظير وجراحة الأمراض المزمنة.
3 تعليقات
الله يقويك يارب شغله ..يالله دربك خظر .
تسلم والله يا الزبيدي المستشفى جاهز ولا ينقصه غير الاجهزه والله انه فنان هذا المستشفى من حيث التصميم والموقع. ويخدم المخواه وضواحيها. ويخفف الضغط على مستشفى الملك فهد. بس ياليت ياليت. تجيبون شركة صاحيه تهتم في نظافته والمحافظه عليه
بالتوفيق ان شاء الله.