استشهاد الجندي البركاتي فجر هذا اليوم

استشهاد الجندي البركاتي فجر هذا اليوم
حامد العمري (صدى):

استُشهد فجر اليوم السبت الجندي أول هاشم بن عبيد بن محمد آل عبد الواحد البركاتي، أحد أفراد قوات حرس الحدود ، أثناء أداء واجبه على الحد الجنوبي ، وذلك بمركز الداير ،
وقد استشهد – رحمه الله – مدافعاً عن دينه ومليكه ووطنه.

وقد بلغ الشهيد البركاتي من العمر خمسة وعشرين عاما، وقد كان التحاقه بالسلك العسكري قبل خمس سنوات.

هذا ينتظر أن يصل جثمان الشهيد إلى مسقط رأسه بقرية الوسقة جنوب محافظة الليث ، مغرب اليوم السبت.




5 تعليقات


  1. عذب الكلام [ عدد التعليقات: 7 ] 31/12/2016 في
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    1

    الله يرحمه ويسكن روحه الجنة شهيد بأذن الله.

  2. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 930 ] 31/12/2016 في
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    2

    رحمة الله عليه ..

  3. لست محرومه ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11338 ] 31/12/2016 في
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    3

    الله يرحمه ويغفر له

  4. حنين [ عدد التعليقات: 99 ] 31/12/2016 في
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    4

    الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته

  5. حنين [ عدد التعليقات: 99 ] 31/12/2016 في
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    5

    أعزي أسرته من هذا المنبر وعظم الله أجركم والهمكم الصبر والسلوان


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