مدرب تشيلسي منتقدا الأموال الصينية: تفسد كرة القدم

معاذ محمود (صدى):

أكد الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، أن الأموال الباهظة التي تنفقها الأندية الصينية للتعاقد مع النجوم العالميين ليست جيدة وتفسد كرة القدم لأنها تغري لاعبين ومدربين بشكل خطير.

وأضاف “كونتي”، و”يجب أن يكون هناك احترام للأموال وطريقة صرفها، والأمر ليس جيدًا بالنسبة لكرة القدم، وحتى أكون صريحًا وصادقًا هذه الأشياء ليست جيدة وليست عادلة، يجب احترام المال وأنا ضد هذه الوضعية”.

واعتبر كونتي تقديم عرض صيني لكريستيانو رونالدو يبلغ 300 مليون يورو لا يصدق، بالإضافة لعقد الأرجنتيني كارلوس تيفيز.