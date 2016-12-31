بعد 42 عاما في عالم الصحافة .. «لبنان بلا السفير»

بيروت (صدى):

أصدرت اليوم صحيفة السفير اللبنانية آخر طبعاتها الورقية، بعدما أثرت عالم الصحافة على مدار 42 عاما، بسبب مشكلات مالية.

وجاءت افتتاحية الصفحة الأولي للعدد الأخير الذي حمل عنوان «الوطن بلا السفير»، كانت الصحافة ولا تزال مرآة المجتمع. ولهذا تحديدا كانت متألقة وصارت تعاني. فالمجتمع ليس بخير، والاقتصاد ليس بخير، والسياسة ليست بخير، وهذا كله لا يمكن إلا أن ينعكس على الصحافة وينهكها.

وأضافت، على الرغم من تفادي لبنان لمستويات العنف التي بليت بها أغلب المنطقة في السنوات الأخيرة، فإن التأثيرات الاقتصادية والسياسية على البلد الصغير الذي يؤوي أكثر من مليون لاجئ سوري ألقت بضغوط هائلة على الصحافة التي كانت مزدهرة يوما في البلاد.

ونشرت الصحيفة رسما كاريكاتيريا تألف من قلم مكسور وحمامة دامعة، وشخصية حنظلة الشهيرة التي ابتكرها رسام الكاريكاتير الفلسطيني الراحل ناجي العلي، الذي كان يعمل في السفير.

وفي وقت سابق من العام ألقى طلال سلمان رئيس تحرير السفير باللائمة في إغلاق الصحيفة على هبوط العائدات، والمشكلات السياسية والطائفية في لبنان، في ظل عدم انتخاب رئيس آنذاك، وغياب مؤسسات فاعلة للدولة.