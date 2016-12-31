مقتل 23 داعشيا في اشتباكات مع قوات الجيشين السوري الحر والتركي

دمشق (صدى):

استهدفت قوات الجيش السوري الحر والجيش التركي في شمال سوريا، بالأسلحة الثقيلة 172 هدفا تابعا لتنظيم داعش، أسفر عن مقتل 23 من عناصر التنظيم، وتدمير عددا من أسلحته، إضافة إلى مقتل 3 من المعارضة السورية وإصابة اثنين خلال الاشتباكات.

وأوضح الجيش التركي في بيان له، أن مقاتلات تركية دمّرت 12 هدفًا للتنظيم في مدينة “الباب” وقرى “سفلانية” و”قبر المقري” و”بزاغة” و”تادف” و”أبو جبار” في محيط المدينة، لافتا إلى استمرار عملياته بالتعاون مع المعارضة السورية للسيطرة على المدينة بريف محافظة حلب.