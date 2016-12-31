ايقاف خدمات منشأة وتطبيق العقوبات بحقها لتشغيلها وافدين في مهن مسعودة

ايقاف خدمات منشأة وتطبيق العقوبات بحقها لتشغيلها وافدين في مهن مسعودة
عادل الحربي (صدى):

قال “خالد أبا الخيل” المتحدث باسم وزارة العمل، أن فرق التفتيش التابعة لمكتب العمل في الرياض، قد أوقفت خدمات منشاة وتطبيق العقوبات بحقها بسبب تشغيلها وافدين في مهن مقصورة على السعوديين.
وأكدت الوزارة استمرار حملات التفتيش على كافة القطاعات والأنشطة، للتحقق من التطبيق والامتثال للأنظمة والتشريعات المحددة في نظام العمل.

 

 





  1. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 930 ] 31/12/2016 في
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    كويس ..شكرآ .


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