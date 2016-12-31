“ترامب” يهنىء أعدائه بالعام الجديد

“ترامب” يهنىء أعدائه بالعام الجديد
وكالات (صدى):

عبر الرئيس الأمريكي المنتخب “دونالد ترامب”، عن تمنياته بعام سعيد للجميع، بمن فيهم أعداؤه.
وقال في تغرة عبر حسابه على “تويتر” اليوم، “عام جديد سعيد للجميع، بما فيهم أعدائي وأيضًا هؤلاء من حاربوني وخسروا، بشكل سيئ ولا يعرفون ما يفعلون”.




3 تعليقات


  1. jamalco [ عدد التعليقات: 4628 ] 31/12/2016 في
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    1

    وأوباما تلاقيه مستشيط غيضا من ترامب مشعلل مولع نار والإخوان الدواعش مايتين في هدومهم سلط الله عليهم

  2. jamalco [ عدد التعليقات: 4628 ] 31/12/2016 في
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    2

    وأوباما تلاقيه مستشيط غيضا من ترامب مشعلل مولع نار والإخوان الدواعش مايتين في هدومهم سلط الله عليهم _ تحفه تراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامب

  3. لست محرومه ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11342 ] 31/12/2016 في
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    3

    بسم الله الرحمن الرحيم


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