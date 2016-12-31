“ترامب” يهنىء أعدائه بالعام الجديد

وكالات (صدى):

عبر الرئيس الأمريكي المنتخب “دونالد ترامب”، عن تمنياته بعام سعيد للجميع، بمن فيهم أعداؤه.

وقال في تغرة عبر حسابه على “تويتر” اليوم، “عام جديد سعيد للجميع، بما فيهم أعدائي وأيضًا هؤلاء من حاربوني وخسروا، بشكل سيئ ولا يعرفون ما يفعلون”.