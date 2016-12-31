الأمير خالد بن بندر : خادم الحرمين ساهم منذ بداية حياته في بناء الوطن وخدمة المواطن

علي القحطاني (صدى):

قال الأمير “خالد بن بندر بن عبدالعزيز” مستشار خادم الحرمين الشريفين، يحتفي الوطن في هذا اليوم التاريخي بالذكرى السنوية الثانية لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبدالعزيز” الذي ساهم منذ بداية حياته في بناء الوطن وخدمة المواطن , كما عاصر مراحل تأسيس الدولة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، وساهم مع إخوانه الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله – رحمهم الله جميعاً – بالعديد من الأعمال المأثورة والمشهودة لمقامه السامي الكريم .

وأضاف في تصريح بهذه المناسبة : لقد شهدنا في هذا العهد الميمون تطويرا شاملا لكافة مؤسسات الدولة وأنظمتها مقروناً ببرامج ورُؤًى مستقبلية تهدف لرفع الكفاءة وزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي وازدهار الاقتصاد الوطني , ودولياً تشهد المملكة العربية السعودية حراكاً سياسياً نشطاً يدعو الى السلام و وحدة الصف ورأب الصدع ولم الشمل والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية ومحاربة الإرهاب والتطرف .

وأكد أن خادم الحرمين الشريفين قائد ملهم صاحب شخصيةٍ قياديةٍ فذة ، وقدرةٍ إداريةٍ عالية ، وحكمةٍ بالغة , داعيا الله أن يحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وقيادتنا الحكيمة ووطننا الغالي .