هربا من اسم بلدتهم .. نزوح ثلثي سكان “الجعلة” للمناطق المجاورة

سالم المطيري (صدى):

نزح على مدار الربع قرن الأخير، أكثر من ثلثي سكان مركز “الجعلة” بمحافظة الأسياح، والمصنف ضمن المراكز “أ”، للمدن والمحافظات المجاورة، هربا من ارتباط محل سكنهم باسم البلدة الذي اعتبروا أنه محرجا.

“الجعلة” المأخوذ اسمها من “الجعل” أى الهبة أو العطية، جرى العرف بين الناس أنها مرتبطة باسم حشرة غير مستساغة، وهو ما أفقد البلدة غالبية سكانها المقدر عددهم في العام 1415هـ، من واقع ملفاتهم الطبية بنحو 3300 شخص، غير أن العدد تلقص للثلث فقط بسبب النزوح السنوي من البلدة للمناطق المجاورة.

سكان البلدة، قالوا، أن عمرة بلدتهم يقترب من الـ90 عاما، وكان أهلها يستخدمون اسماً مرادفا بينهم فيقولون عنها “الفيحاء”، حتى فتحت فيها المدارس والدوائر الخدمية، واتصلت بشبكة من الطرق الرئيسية المزدوجة، وكثرة اللوحات التي حملت اسم “الجعلة” للبلدة، فثبت لها هذا الاسم، مشيرين أن الجيل السابق تعايش مع الاسم وقبلوا به، لكن بعد ما بدأ أبناؤهم طلبه وطالبات ينتقلون إلى دراساتهم الجامعية خارج المحافظة، بدءوا يحرجون عند ما يسألوا عن الاسم، ومن هنا بدأ الضغط بطلب الهجرة.

والتمس الأهالي بحسب “الرياض” من صاحب السمو الملكي أمير المنطقة تبني طلبهم بتغيير الاسم، أسوة بالعديد من القرى والهجر، لعل أقربها مركز أبالورود في محافظة الأسياح، خصوصاً أن الاسم لا يعد تاريخياً، واثبتوا بشهادة بعض المعمرين أن الاسم ليس تاريخي.