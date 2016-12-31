طهران تختار سفيرا جديدا لها في دمشق

وكالات (صدى):

وقع الرئيس الإيراني، أوراق اعتماد تعيين “جواد ترك آبادي” سفيراً جديداً في سوريا، بعد غياب امتد لـ5 سنوات، بالتزامن مع زيارة “وليد المعلم” وزير خارجية النظام السوري لطهران.

وشغل “آبادي” منصب سفير بلاده في الخرطوم من 2011 وحتى 2015 قبل إغلاق السفارة الإيرانية، كما شغل المهمة نفسها في البحرين ونيجريا، وقائما بالأعمال في الكويت، بحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء.