نوري المالكي يصل طهران في زيارة غير معلنة

بغداد (صدى):

يقوم اليوم “النائب الأول لرئيس جمهورية العراق، بزيارة غير معلنة، إلى طهران تستغرق 4 ايام، يجرى خلالها محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

ومن المقرر أن يعقد المالكي مؤتمرا صحفيا يشرح فيه آخر مستجدات العمليات الجارية لتحرير الموصل، وتطورات الأوضاع الأقليمية، بحسب وكالة فارس.