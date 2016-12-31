نوري المالكي يصل طهران في زيارة غير معلنة

نوري المالكي يصل طهران في زيارة غير معلنة
بغداد (صدى):

يقوم اليوم “النائب الأول لرئيس جمهورية العراق، بزيارة غير معلنة، إلى طهران تستغرق 4 ايام، يجرى خلالها محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.
ومن المقرر أن يعقد المالكي مؤتمرا صحفيا يشرح فيه آخر مستجدات العمليات الجارية لتحرير الموصل، وتطورات الأوضاع الأقليمية، بحسب وكالة فارس.




4 تعليقات


  1. سبع الليل. [ عدد التعليقات: 816 ] 31/12/2016 في
    رد
    1

    زياره لكي ياخذ التوجيهات من مفتي الدياثه والواط علي خميني زعيم الرده وعابدالاثان وزعيم ال٣٠ مليون لقطه دوله المنكر والنكير ايران

  2. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 493 ] 31/12/2016 في
    رد
    2

    يقبل أحذية أسياده علشان يرجع للسلطة

  3. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 493 ] 31/12/2016 في
    رد
    3

    زوري التانكي هذا في فترة حكمه سرق الفاسدين من خزنة الدولة أكثر 300 مليار دولار مبلغ كافي لإعادة إعمار العراق الجريح

  4. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 493 ] 31/12/2016 في
    رد
    4

    جاء الى الجكم عن طريق الدبابات الأمريكية والمليشيات المجوسية


اترك تعليق