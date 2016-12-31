نوري المالكي يصل طهران في زيارة غير معلنة

بغداد (صدى):
يقوم اليوم “النائب الأول لرئيس جمهورية العراق، بزيارة غير معلنة، إلى طهران تستغرق 4 ايام، يجرى خلالها محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.
يقوم اليوم “النائب الأول لرئيس جمهورية العراق، بزيارة غير معلنة، إلى طهران تستغرق 4 ايام، يجرى خلالها محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.
ومن المقرر أن يعقد المالكي مؤتمرا صحفيا يشرح فيه آخر مستجدات العمليات الجارية لتحرير الموصل، وتطورات الأوضاع الأقليمية، بحسب وكالة فارس.
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زياره لكي ياخذ التوجيهات من مفتي الدياثه والواط علي خميني زعيم الرده وعابدالاثان وزعيم ال٣٠ مليون لقطه دوله المنكر والنكير ايران
يقبل أحذية أسياده علشان يرجع للسلطة
زوري التانكي هذا في فترة حكمه سرق الفاسدين من خزنة الدولة أكثر 300 مليار دولار مبلغ كافي لإعادة إعمار العراق الجريح
جاء الى الجكم عن طريق الدبابات الأمريكية والمليشيات المجوسية