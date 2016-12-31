قبائل جبل اثرب تقيم حفل السمر الأثربي ببارق بحضور المحافظ

المصورين / موسى البارقي وعبدالعزيز البارقي (صدى):

بحضور محافظ محافظة بارق سعادة الاستاذ / يحي بن عبدالرحمن ال حموض ومدراء الادارات الحكومية المشاركة والمعنية ومشائخ القبائل بالمحافظة اقامت قبائل جبل اثرب حفل السمر الاثربي الذي انطلق بتقديم المذيع بالتلفزيون السعودي الاستاذ / عبدالله السالمي الذي رحب بسعادة المحافظ وجميع الجهات الحومية المشاركة في الاحتفال وقدم نبذه تعريفيه عن جبل اثرب والقبائل المنتميه لهذا الجبل وماتولية قيادة الوطن من اهتمام ومتابعة لهذا الجبل كغيرها من سائر قرى وطننا الغالي تلاها ايات من الذكر الحكيم للشيخ /سالم بن محمد الشهري امام وخطيب جامع قرى وادي العرضي ثم القى بعدها الشيخ /علي القيسي كلمة نيابة عن مشائخ واهالي جبل اثرب بعدها قدم الاستاذ / عبدالرحمن بن عبدالله الشهري قصيدة باسم الوطن بعدها القى الشاعر / عبدالله على ال عوض الشهري قصيدة نبطية ايضا عن حب الوطن ثم اختتم الشاعر / محمد عبدالله الشهري الحفل الخطابي بقصيدة على لون العرضه بعدها انطلقت الحفل الشعبي والسمره الاثربيه شارك من خلالها محافظ محافظة بارق الاهالي السمره والالوان الشعبيه الجميلة التي حازت على واستحسان الجميع من الحضور والمشاركين ….