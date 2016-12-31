تحقيق ألماني يؤكد تراجع نسبة جرائم ومخالفات اللاجئين

وكالات (صدى):

أشار تحقيق صحفي صحفي لصحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية وتلفزيون NDR، نشر على موقع الصحيفة، إلى ارتكاب المهاجرين لأكثر من 214 ألف مخالفة وجنحة، ويزيد الرقم ببضعة آلا عن العام 2015، وفقا للتحقيق الذى استند إلى تقرير لـ”هيئة مكافحة الجريمة” الذي يغطى الـ9 أشهر الأولي من العام 2016، مضيفا التحقيق أن نسبة ارتكاب اللاجئين للجرائم والجنح ليست كما يُعتقد.

وأوضح التحقيق أن الفترة نفسها سجلت دخول 213 ألف طالب لجوء جديد في ألمانيا، فيما تراجعت الجريمة بين اللاجئين بنسبة 23 % في الربع الثالث من العام مقارنة مع الربع الأول، وتندرج معظم الجرائم والجنح والمخالفات، التي ارتكبها اللاجئون، في باب المخالفات القانونية غير الكبيرة؛ إذ بلغت نسبة مخالفات ركوب وسائل النقل العامة بدون تذكرة ما يقارب 17 %، فيما بلغ نسبة حوادث السرقة حوالي الربع، وبعض المخالفات العنفية كالتسبب بجروح جسدية.

وتصدر المنحدرون من دول المغرب مرتكبي الجرائم والمخالفات بين اللاجئين والمهاجرين، بنسة 2%، فيما ارتكبوا 22% من الجرائم والمخالفات، ومن دول البلقان الذين تبلغ نسبتهم 11 % من المهاجرين وطالبي اللجوء ارتكبوا 19% من الجرائم والمخالفات.

ويشكل المنحدرون من غامبيا ونيجيريا والصومال 3 % وارتكبوا 8% فقط من الجرائم والجنح، وفي حين يشكل السوريون والعراقيون والأفغان ثلثي عدد المهاجرين واللاجئين، لم يرتكبوا إلا ثلث الجرائم المذكورة.