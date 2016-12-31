عادل عزت: انتظروا طفرة كبيرة في كرة القدم السعودية

معاذ محمود (صدى):

وجه الدكتور عادل عزت، الرئيس الجديد لاتحاد كرة القدم، الشكر للقيادة السياسية على دعم الرياضة وكرة القدم السعودية.

وأضاف “عزت” في كلمة ألقاها بعد إعلان فوزه الرسمي برئاسة اتحاد كرة القدم، “أخص بالشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وولي العهد الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دعمهم لقطاع الرياضة والشباب، كما تقدم بشكره للأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة لما يقوم به من خدمة لرياضة الوطن “.

وقدم عزت شكره للرئيس السابق أحمد عيد على ماقدمه لخدمة اتحاد الكرة، متمنياً أن يكون عند حسن ظن جميع الرياضيين وأن يقدم أفضل مما كانوا يتمنونه منه، مشددا على أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة في كرة القدم السعودية.