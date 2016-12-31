عادل عزت: انتظروا طفرة كبيرة في كرة القدم السعودية

معاذ محمود (صدى):
وجه الدكتور عادل عزت، الرئيس الجديد لاتحاد كرة القدم، الشكر للقيادة السياسية على دعم الرياضة وكرة القدم السعودية.
وأضاف “عزت” في كلمة ألقاها بعد إعلان فوزه الرسمي برئاسة اتحاد كرة القدم، “أخص بالشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وولي العهد الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دعمهم لقطاع الرياضة والشباب، كما تقدم بشكره للأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة لما يقوم به من خدمة لرياضة الوطن “.
وقدم عزت شكره للرئيس السابق أحمد عيد على ماقدمه لخدمة اتحاد الكرة، متمنياً أن يكون عند حسن ظن جميع الرياضيين وأن يقدم أفضل مما كانوا يتمنونه منه، مشددا على أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة في كرة القدم السعودية.
10 تعليقات
من جرف لدحديره الله يكون في عون جميع الاندية ما عدا نادي الزعيق
مبروك المنصب يا دكتور أسأل ألله لك ولجميع من معك كل التوفيق والنجاح ولرياضتنا التقدم والإزدهار .
ههههههههه كذا اكتملت الطبخه ياسلام سلم اجل مصنع ورق وقدم استقالته وترشح وسبحان الله فاز ههههههه كمان اقولكم العالميه صعبه قويه
كل رؤساء الاتحاد العام لكرة القدم يقولون هذا الكلام ولكن مافي تطبيق
الدوري الصيني والإماراتي والهندي اللي ماعندهم إنجازات كثيرة تفوقوا علينا
وربعنا الى الان لجنة الانضباط تحتاج انضباط والتحبم سيئ
خطوات نجاح الكرة السعودية هي
1 تطوير المنشآت الرياضية بحيث يكون لكل نادي ملعب خاص مثل الجوهرة
2تطوير الفات السنية
3الاهتمام بالاكادميات الرياضية
4 إتاحة الفرصة للمقيمين الاحتراف الرياضي ولو في الفات السنية وعدم إتاحة الفرصة لقطر و الإمارات والبحرين سرقة المواهب الكروية
للمعلومية اول مرة أسمع عادل عزت هذا
حسين الصادق بتمناها
وابعد عن الشر ياعمري وغني لو