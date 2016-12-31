الصحافة التشيلية .. كهربا وعكايشي فاجئا أتليتكو مدريد

الرياض (صدى):

أثنت الصحافة التشيلية بأداء فريق الاتحاد أمام نظيره الأسباني أتليتكو مدريد في المباراة الودية التي أقيمت الجمعة بمناسبة الاحتفال بمرور تسعين عاماً على إنشاء النادي وفاز أتليتكو بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وذكر راديو “إيه دي أن” التشيلي اليوم السبت أن لاعبي المدرب لويس سييرا نجحوا في أقل من دقيقة في تحويل التأخر بهدف نظيف إلى تقدم بهدفين مقابل هدف واحد في خلال دقيقتين.

وكان محمود عبدالمنعم “كهربا” وأحمد العكايشي قد سجلا هدفين في الدقيقتين 44 و46 لتحويل النتيجة لصالح الاتحاد قبل أن يستعيد أتليتكو تقدمه.

أما صحيفة “بيو بيو تشيلي” فقالت أن كتيبة المدرب لويس سييرا سقطت أمام أتليتكو مؤكدة أن ثنائية كهربا وعكايشي فاجئت دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو.

أما صحيفة “24 هوارز” فأكدت أن فرحة الاتحاد بثنائية كهربا وعكايشي لم تدم طويلاً بعد نجاح أتليتكو في قلب النتيجة.

وأوضحت الصحيفة أن سييرا أراح مواطنه كارلوس فيلانويفا بسبب تحضيره للمشاركة في نهائي كأس ولي العهد السعودي.