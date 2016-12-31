رئيس وزراء البحرين يغادر المستشفي بعد تماثله للشفاء

المنامة (صدى):

رفع رئيس الوزراء البحريني الأمير “خليفة بن سلمان آل خليفة” شكره إلى ملك البحرين الشيخ “حمد بن عيسى آل خليفة”، على اهتمامه ورعايته طوال فترة الفحوصات الطبية التي خضع لها، وفقًا لبيان صادر عن ديوان رئاسة الوزراء.

وغادر رئيس الوزراء، المستشفى صباح اليون بعدما تماثل للشفاء من وعكة صحية ألمت به.

يذكر أن الأمير خليفة “80 عامًا” يشغل منصب رئيس الوزراء منذ إعلان استقلال البحرين عن بريطانيا في عام 1971م.