شرطة القطيف تكثف جهودها لكشف ملابسات مقتل أربعيني بطلق ناري

خالد الغامدي (صدى):

تكثف الجهات الأمنية جهودها لكشف الملابسات والدوافع، وراء مقتل مواطنا أربعينيا، إثر تعرضه لإطلاق النار عليه من مجهول، في بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف.

قال العقيد “زياد الرقيطي” المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أن شرطة القطيف تلقت بلاغا، مساء أمس، من مستشفي القطيف المركزي، بوصول جثمان مواطن مصاب بعدة طلقات نارية، مشيرا إلى أن التحريات والاستجوابات أوضحت أن مصدر مجهول هو من أطلق النار على القتيل أثناء تواجده أمام منزل أحد أقاربه بالعوامية، بحسب سبق.