شرطة القطيف تكثف جهودها لكشف ملابسات مقتل أربعيني بطلق ناري

خالد الغامدي (صدى):
تكثف الجهات الأمنية جهودها لكشف الملابسات والدوافع، وراء مقتل مواطنا أربعينيا، إثر تعرضه لإطلاق النار عليه من مجهول، في بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف.
تكثف الجهات الأمنية جهودها لكشف الملابسات والدوافع، وراء مقتل مواطنا أربعينيا، إثر تعرضه لإطلاق النار عليه من مجهول، في بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف.
قال العقيد “زياد الرقيطي” المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أن شرطة القطيف تلقت بلاغا، مساء أمس، من مستشفي القطيف المركزي، بوصول جثمان مواطن مصاب بعدة طلقات نارية، مشيرا إلى أن التحريات والاستجوابات أوضحت أن مصدر مجهول هو من أطلق النار على القتيل أثناء تواجده أمام منزل أحد أقاربه بالعوامية، بحسب سبق.
3 تعليقات
هؤلاء هم اتباع ايران هم من يطلقون النار على كل من يرفض التعاون معهم من الشيعه العرب
بصراحه منطقة القطيف وما حولها تحتاج الى غربله سكانيه وجغرافيه . بمعنى ان يتم هدم بعض البيوت لفتح شوارع واسعه واغلاق بعض الممرات الضيقه وكذلك نقل الكثير من السكان وتوزيعهم الى مناطق اخرى بعيده عن المنطقه الشرقيه وبالتالي سيكون التحكم عليها بكل هدؤ ولا ننسى المزارع والاستراحات و ورش السيارات يجب تفتيشها بدقه واستمرار
حسبنا الله عليهم نعم يابو عمار القطيف فيه حوسه يبيله غربله..الله يكفينا شرهم ..ويجعل كيدهم في نحورهم ..
يجب تدخل استخبارات ومباحث وقف ارضي مساحات كبيرة وبناء عدد بيوت دفع وحدة توزع بين الشيعة القطيف وطرد اهل السنة بدعم من استخبارات ايران مراقبة تجارة العقارات الشيعة القطيف ايران تحول مبالغ في بنوك سلطانة عمان ولبنان وسويسرا ومصر على حساب تجارة الشيعة القطيف مقابل توزيع ارضي وبناء بيوت على الشيعة القطيف لايسكن اهل السنة
الان تفق بين تجار الشيعة الاحساء وتجار الشيعة القطيف شراء ارضي على الساحل الشرقية وتوزيع على السكان الشيعة سبب يسطر عملاء ايران تهريب الأسلحة والمال عن طريق خليج العربي