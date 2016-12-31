الهلال يهنئ عادل عزت وغضب نصراوي

محمود أحمد (صدى):

حرص نادي الهلال علي تهنئة عادل عزت بفوزه بمنصب رئيس اتحاد الكرة للسنوات الأربعة القادمة خلفا لاحمد عيد.

وفي المقابل سادت حالة من الغضب بين جماهير النصر علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد فوز عادل عزت.

وحسم عزت الانتخابات بعد الفوز في الجولة الثالثة من الانتخابات علي حساب سلمان المالك بعد استبعاد خالد المعمر.

واجريت اليوم السبت انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة لإدارة الاتحاد خلال السنوات الأربعة المقبلة.