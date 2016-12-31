الهلال يهنئ عادل عزت وغضب نصراوي

محمود أحمد (صدى):
حرص نادي الهلال علي تهنئة عادل عزت بفوزه بمنصب رئيس اتحاد الكرة للسنوات الأربعة القادمة خلفا لاحمد عيد.
حرص نادي الهلال علي تهنئة عادل عزت بفوزه بمنصب رئيس اتحاد الكرة للسنوات الأربعة القادمة خلفا لاحمد عيد.
وفي المقابل سادت حالة من الغضب بين جماهير النصر علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد فوز عادل عزت.
وحسم عزت الانتخابات بعد الفوز في الجولة الثالثة من الانتخابات علي حساب سلمان المالك بعد استبعاد خالد المعمر.
واجريت اليوم السبت انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة لإدارة الاتحاد خلال السنوات الأربعة المقبلة.
12 تعليق
عظم الله اجركم في انفسكم رجعو الايبادات كلها الزامل وابوبكله
عظم الله اجركم في انفسكم رجعو الايبادات كلها الزامل وابوبكله
مبروك وانا استغرب من اللي متشائم وهو مابعد شاف شي
الملحم مدري وش وضعك
الله يقدم مافيها الخير للكرة السعودية
وعموما فوز عادل عزت شي معروف ولكن الله يوفقه في رئاسة الاتحاد
سمعني صياحك ياابوحفاظه
عظم الله اجر
الي يقول على هذي الاشكال اعلاميين
المفروض جميع الاعلامين يسحبون منهم مزاولة المهنه لعدم الكفاءه و
اتمنى اغلاق جميع برامج الرياضيه
نبغى نتابع 90دقيقه بالملعب بعدها
روح ونبسيط ونترك تعصب
وشكرا
النصر عالمي غصب عن الاعلامين المتعصبين
الهلال زعيم غصب عن الاعلامين المتعصبين
الاتحاد عميد غصب عن الاعلامين المتعصبين
الاهلي قلعه كوؤس غصب عن الاعلامين المتعصبين
وجميع الانديه لها احترامه ومكانتها
اما اعلامين شاشات جاء وقت ابعادهم عن الكرة السعوديه
بيض الله وجهك يازعيم اسياا
كلامك صحيح النقاد والصحفيين ذو الميول دمروا الكورة السعودية جاء الوقت اللي نقول لهم اسكتو
انا نصراوي لاكن اقسم بالله كرهت الملحم والصرامي والمريسل وغيرهم وهم نصراويين على قولتهم
فما بالك بمتعصبين الفرق الاخرى اقول لكل متعصب ابعد عن الرياضه وخلنا نستمتع فيها
انا نصراوي وفيه من الاخوان النصراوي والهلالي نستمتع مع بعض بالمباريات وانتم تثيرون التعصب
مبروك يا دكتور عادل المنصب الجديد وأسأل الله لك ولجميع زملائك كل النجاح والتوفيق يرب
ولرياضتنا كل التقدم والإزدهار وأتمنى من كل صحفي يحترم قلمه وفكره أن يقول خيرآ أو يصمت
أما أن نهاجم الرجل وهو بعد مابدأ فهذا هدم لكل رجل طموح يريد أن يعمل وأن يقدم كل مالديه
للرياضة السعودية التي تراجعت بسبب الأفكار العقيمة والهدامة التي أعاقت كل تقدم وتطوير .
عزت لا عب سابق بالاهلي وميوله هلاليه .. لكن الجمهور لن يرحمه اذا جاءت قرراته تبع لميوله واعتقد انه مش غبي يضحي بمنصب ما صدق ياصل له من اجل ميوله
واضح من التغريدات انهم متفقين على الرد كله زي بعض هذا هو اللوبي الاعلامي مبروك لعزت وان شاء الله تكون خير خلف لاسوء سلف