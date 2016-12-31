الهلال يهنئ عادل عزت وغضب نصراوي

الهلال يهنئ عادل عزت وغضب نصراوي
محمود أحمد (صدى):

حرص نادي الهلال علي تهنئة عادل عزت بفوزه بمنصب رئيس اتحاد الكرة للسنوات الأربعة القادمة خلفا لاحمد عيد.
وفي المقابل سادت حالة من الغضب بين جماهير النصر علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد فوز عادل عزت.
وحسم عزت الانتخابات بعد الفوز في الجولة الثالثة من الانتخابات علي حساب سلمان المالك بعد استبعاد خالد المعمر.
واجريت اليوم السبت انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة لإدارة الاتحاد خلال السنوات الأربعة المقبلة.

 

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12 تعليق


  1. ابوعبدالرحمن [ عدد التعليقات: 5 ] 31/12/2016 في
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    1

    عظم الله اجركم في انفسكم رجعو الايبادات كلها الزامل وابوبكله

  2. ابوعبدالرحمن [ عدد التعليقات: 5 ] 31/12/2016 في
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    2

    عظم الله اجركم في انفسكم رجعو الايبادات كلها الزامل وابوبكله

  3. alfahad41 [ عدد التعليقات: 823 ] 31/12/2016 في
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    3

    مبروك وانا استغرب من اللي متشائم وهو مابعد شاف شي
    الملحم مدري وش وضعك

  4. رحمتك يا رب العباد [ عدد التعليقات: 3 ] 31/12/2016 في
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    4

    الله يقدم مافيها الخير للكرة السعودية
    وعموما فوز عادل عزت شي معروف ولكن الله يوفقه في رئاسة الاتحاد

  5. ابو دانه [ عدد التعليقات: 58 ] 31/12/2016 في
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    5

    سمعني صياحك ياابوحفاظه

  6. زعيم اسياا [ عدد التعليقات: 17 ] 31/12/2016 في
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    6

    عظم الله اجر
    الي يقول على هذي الاشكال اعلاميين
    المفروض جميع الاعلامين يسحبون منهم مزاولة المهنه لعدم الكفاءه و
    اتمنى اغلاق جميع برامج الرياضيه
    نبغى نتابع 90دقيقه بالملعب بعدها
    روح ونبسيط ونترك تعصب
    وشكرا

  7. زعيم اسياا [ عدد التعليقات: 17 ] 31/12/2016 في
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    7

    النصر عالمي غصب عن الاعلامين المتعصبين
    الهلال زعيم غصب عن الاعلامين المتعصبين
    الاتحاد عميد غصب عن الاعلامين المتعصبين
    الاهلي قلعه كوؤس غصب عن الاعلامين المتعصبين
    وجميع الانديه لها احترامه ومكانتها
    اما اعلامين شاشات جاء وقت ابعادهم عن الكرة السعوديه

  8. alfahad41 [ عدد التعليقات: 823 ] 31/12/2016 في
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    8

    بيض الله وجهك يازعيم اسياا
    كلامك صحيح النقاد والصحفيين ذو الميول دمروا الكورة السعودية جاء الوقت اللي نقول لهم اسكتو

  9. alfahad41 [ عدد التعليقات: 823 ] 31/12/2016 في
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    9

    انا نصراوي لاكن اقسم بالله كرهت الملحم والصرامي والمريسل وغيرهم وهم نصراويين على قولتهم
    فما بالك بمتعصبين الفرق الاخرى اقول لكل متعصب ابعد عن الرياضه وخلنا نستمتع فيها
    انا نصراوي وفيه من الاخوان النصراوي والهلالي نستمتع مع بعض بالمباريات وانتم تثيرون التعصب

  10. القرشي [ عدد التعليقات: 1323 ] 31/12/2016 في
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    10

    مبروك يا دكتور عادل المنصب الجديد وأسأل الله لك ولجميع زملائك كل النجاح والتوفيق يرب

    ولرياضتنا كل التقدم والإزدهار وأتمنى من كل صحفي يحترم قلمه وفكره أن يقول خيرآ أو يصمت

    أما أن نهاجم الرجل وهو بعد مابدأ فهذا هدم لكل رجل طموح يريد أن يعمل وأن يقدم كل مالديه

    للرياضة السعودية التي تراجعت بسبب الأفكار العقيمة والهدامة التي أعاقت كل تقدم وتطوير .

  11. عنتر فاضي جيبه [ عدد التعليقات: 495 ] 31/12/2016 في
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    11

    عزت لا عب سابق بالاهلي وميوله هلاليه .. لكن الجمهور لن يرحمه اذا جاءت قرراته تبع لميوله واعتقد انه مش غبي يضحي بمنصب ما صدق ياصل له من اجل ميوله

  12. الترشيحي [ عدد التعليقات: 167 ] 31/12/2016 في
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    12

    واضح من التغريدات انهم متفقين على الرد كله زي بعض هذا هو اللوبي الاعلامي مبروك لعزت وان شاء الله تكون خير خلف لاسوء سلف


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