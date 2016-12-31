استشهاد ضابط ومجند شرطة في انفجار عبوة ناسفة بشمال سيناء

القاهرة (صدى):

استشهد ضابط شرطة برتبة نقيب، ومجند، فيما أصيب مجند آخر، اليوم، إثر تفجير سيارة تشويش على المفرقعات بعبوة ناسفة ، زرعت في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء المصرية، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الأن.

وقال مصدر أمني، أن سيارة التشويش التابعة لإدارة المفرقعات المشاركة في عملية أمنية، استهدفت بعبوة ناسفة زرعت على جانب الطريق الدولي “العريش – القنطرة شرق”، بالقرب من قرية التلول التابعة لمدينة بئر العبد، وتم تفجيرها بواسطة جهاز للتحكم عن بعد، أثناء مرورها، مما أسفر عنه استشهاد كلا من النقيب عصام الفيشاوي، 30 عاما، ومجند آخر جار التعرف على هويته، وإصابة المجند محمد مختار حسن 22 عاما، بشظايا متفرقة بالجسد.