السومة يقترب من الأخضر

محمود أحمد (صدى):

أكد طارق كيال، المشرف العام على المنتخب الوطني، أن اتحاد كرة القدم قدم طلبًا رسميًا لتجنيس المهاجم السوري الجنسية عمر السومة، نجم أهلي جدة، للانضمام للمنتخب الأول.

وأوضح أن الهولندي بيرت فان مارفيك، مدرب المنتخب السعودي، سأل عن إمكانية حصول اللاعب على الجنسية السعودية لوضعه ضمن قائمة لاعبي المنتخب، معتبرًا أنه لاعبٌ قوي ومميز وهداف.