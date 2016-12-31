السومة يقترب من الأخضر

السومة يقترب من الأخضر
محمود أحمد (صدى):

أكد طارق كيال، المشرف العام على المنتخب الوطني، أن اتحاد كرة القدم قدم طلبًا رسميًا لتجنيس المهاجم السوري الجنسية عمر السومة، نجم أهلي جدة، للانضمام للمنتخب الأول.

وأوضح أن الهولندي بيرت فان مارفيك، مدرب المنتخب السعودي، سأل عن إمكانية حصول اللاعب على الجنسية السعودية لوضعه ضمن قائمة لاعبي المنتخب، معتبرًا أنه لاعبٌ قوي ومميز وهداف.




8 تعليقات


  1. hasa [ عدد التعليقات: 49 ] 31/12/2016 في
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    1

    أبناء الوطن فيهم الخير والبركه .
    لا للتجنيس بسبب كوره

  2. ابوعبدالرحمن [ عدد التعليقات: 5 ] 31/12/2016 في
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    2

    هالسوري بعد تجنيس جنسو الاجانب كلهم واحنا نطلع برى البلد قال السومه قال

  3. ابوعبدالرحمن [ عدد التعليقات: 5 ] 31/12/2016 في
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    3

    هالسوري بعد تجنيس جنسو الاجانب كلهم واحنا نطلع برى البلد قال السومه قال

  4. همام [ عدد التعليقات: 273 ] 31/12/2016 في
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    4

    الاندية فيهم افضل منه ولكن لم يعطوا فرصة….
    ولكن بداء بالتلاعب بالجنسية السعودية..
    .واصبح الحصول على الجنسية السعودية سهلة بامكان اي واحد الحصول عليها …
    وحتى لو افلح بالمنتخب فهو معروف انه سوري. .
    .ازعجتوناماجد سوداني سوداني…
    فاقصروها من اولها .بلا فضايح…

  5. من المدينه [ عدد التعليقات: 18 ] 31/12/2016 في
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    5

    الي مايبغى السوري يتجنس ويقول مابقي الا ها السوري يجنس
    لو اسألك ايش سويت لبلدك يردلك
    اكل وانام وبس

  6. همام [ عدد التعليقات: 273 ] 31/12/2016 في
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    6

    رد على تعليق مسمي نفسة (من المدينة .)
    يامن تسخر من السعوديين وكفائتهم. .
    طيب وأنت ايش سويت لبلدك..!!!؟؟؟؟
    دامك تقول ان الشعب السعودي كلهم..
    ( ياكل وينام)
    وحدة من اثنتين انك سعودي مدسوس على حساب الشعب الشعب السعودي..
    أو انك سوري فهاذي لها رد أخر..

  7. القرشي [ عدد التعليقات: 1323 ] 31/12/2016 في
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    7

    التجنيس هذا قرار سيادي يجب علينا إحترامه .

  8. neyoo [ عدد التعليقات: 78 ] 31/12/2016 في
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    8

    انا مع تجنيس عالم البروفيسور دكتور لكن عشان كورة لا . وينه مع برشلونه ماجاب ولا هدف واداءه كان ضعيف


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