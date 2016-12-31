السومة يقترب من الأخضر

محمود أحمد (صدى):
أكد طارق كيال، المشرف العام على المنتخب الوطني، أن اتحاد كرة القدم قدم طلبًا رسميًا لتجنيس المهاجم السوري الجنسية عمر السومة، نجم أهلي جدة، للانضمام للمنتخب الأول.
وأوضح أن الهولندي بيرت فان مارفيك، مدرب المنتخب السعودي، سأل عن إمكانية حصول اللاعب على الجنسية السعودية لوضعه ضمن قائمة لاعبي المنتخب، معتبرًا أنه لاعبٌ قوي ومميز وهداف.
8 تعليقات
أبناء الوطن فيهم الخير والبركه .
لا للتجنيس بسبب كوره
هالسوري بعد تجنيس جنسو الاجانب كلهم واحنا نطلع برى البلد قال السومه قال
هالسوري بعد تجنيس جنسو الاجانب كلهم واحنا نطلع برى البلد قال السومه قال
الاندية فيهم افضل منه ولكن لم يعطوا فرصة….
ولكن بداء بالتلاعب بالجنسية السعودية..
.واصبح الحصول على الجنسية السعودية سهلة بامكان اي واحد الحصول عليها …
وحتى لو افلح بالمنتخب فهو معروف انه سوري. .
.ازعجتوناماجد سوداني سوداني…
فاقصروها من اولها .بلا فضايح…
الي مايبغى السوري يتجنس ويقول مابقي الا ها السوري يجنس
لو اسألك ايش سويت لبلدك يردلك
اكل وانام وبس
رد على تعليق مسمي نفسة (من المدينة .)
يامن تسخر من السعوديين وكفائتهم. .
طيب وأنت ايش سويت لبلدك..!!!؟؟؟؟
دامك تقول ان الشعب السعودي كلهم..
( ياكل وينام)
وحدة من اثنتين انك سعودي مدسوس على حساب الشعب الشعب السعودي..
أو انك سوري فهاذي لها رد أخر..
التجنيس هذا قرار سيادي يجب علينا إحترامه .
انا مع تجنيس عالم البروفيسور دكتور لكن عشان كورة لا . وينه مع برشلونه ماجاب ولا هدف واداءه كان ضعيف