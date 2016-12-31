للعام الثاني.. طالب بعسير يحقق المركز الثالث عالميا في الرياضيات الذهنية

محمد طحيطح (صدى):

هنأ مدير عام التعليم بمنطقة عسير “جلوي بن محمد آل كركمان”، الطالب “عبد الملك عبد الله آلِ درع الأسمري” من مركز الموهوبين بتعليم عسير، الذي حقق المركز الثالث دوليا في بطولة الرياضيات الذهنية التي أقيمت مؤخرا في كوريا الجنوبية.

وأشار “جلوي” إلى أن إنجاز الطالب “الأسمري” في تحقيق المركز الثالث دوليا هذا العام، بعدما حقق المكز ذاته في العام الماضي في نفس البطولة التى أقيمت في أمريكا، يعد تميزا للوطن في مسابقة ضمت العديد من دول العالم.

فيما أكد “سعد بن أحمد الجوني” المساعد للشؤون التعليمية، خلال استقباله للطالب ظهر اليوم في مطار أبها، أن الاحتفاء بالطلاب الموهوبين والمتميزين هى عادة المسؤولين في التعليم في المملكة، مشيرا إلى أن ما حققه الطالب للمرة الثانية على التوالي من إنجاز يستحق الإشادة والاحتفاء والتقدير.