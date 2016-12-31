وفاة والدة الشيخ “العبيكان” وتشييع جثمانها بعد عصر اليوم

وفاة والدة الشيخ “العبيكان” وتشييع جثمانها بعد عصر اليوم
عادل الحربي (صدى):

توفيت والدة الشيخ “عبد المحسن بن ناصر العبيكان” المستشار السابق بالديوان الملكي، بعد معاناة طويلة مع المرض، وسيتم الصلاة عليها بعد عصر اليوم، في جامع الملك خالد بأم الحمام.
“صدى” تتقدم بالتعازي والمواساة لكافة أسرة العبيكان، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.




3 تعليقات


  1. فتامين ((و )) [ عدد التعليقات: 1533 ] 31/12/2016 في
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    رحمها الله رحمةً واسعةً

  2. اليمن [ عدد التعليقات: 8 ] 31/12/2016 في
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    الله يرحمها ويسكنها الجنه وان لله وانا اليه راجعون

  3. طال عمرك [ عدد التعليقات: 8 ] 31/12/2016 في
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    الله يرحمها ويسكنها الجنه


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