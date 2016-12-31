تونس تؤكد على ملاحقة الإرهابيين في مناطق النزاعات.. وتنفي أي ترتيبات لعودتهم

تونس (صدى):

أكد “يوسف الشاهد” رئيس الوزراء التونسي، على ملاحقة الإرهابيين المقاتلين في مناطق النزاع في عدد من دول المنطقة بمقتضي قانون مكافحة الإرهاب لعام 2005، نافيا وجود أي ترتيبات سرية أو معلنة لعقد اتفاق لعودتهم إلى بلادهم، بحسب وكالة “د ب أ”.

وأشار “الشاهد” إلى أن حكومته سترسل بعثات أمنية إلى مناطق النزاعات في سوريا والعراق واليمن وتركيا، للتقصي بشأن أعداد التونسيين هناك وتحديثها وتبادل المعلومات مع سلطات تلك الدول، لحصر أعدادهم، التى تناهز بحسب الأرقام الحكومية 2900 أغلبهم في سوريا، بينهم 400 شاركوا في معارك سرت الليبية وقتل معظمهم هناك.

وأوضح أن موضوع العائدين من بؤر التوتر لا يرتبط بتونس فقط، وإنما بكافة دول العالم التي لديها مقاتلين بما في ذلك دول أوروبية، وهي تواجه نفس القلق، مشيرا إلى أنه رغم صعوبة الأزمة، لكن تونس لديها استعداد أوسع من دول أخرى باعتبار أن لديها قائمات اسمية وبصمات المتورطين، وامتلاكهم آليات للتحرك ومنظومة قانونية كافية للتعاطي مع هذه المسألة”.

وتواجه علاقات تونس بالاتحاد الأوروبي وخاصة ألمانيا صعوبات في هذه المرحلة، على خلفية حادثة الدهس الإرهابية في برلين التي تورط فيها التونسي أنيس العمري. وسلط الحادث الضوء على العوائق التي تعترض عمليات ترحيل التونسيين المقيمين بشكل غير قانوني في ألمانيا.

وقال الشاهد “هناك اتفاق بالفعل مع ألمانيا بشأن ترحيل التونسيين المقيمين بصفة غير شرعية في ألمانيا، لكن لا علاقة لهذا الاتفاق بالعناصر الإرهابية”.