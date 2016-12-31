الدفاع الأمريكية: “البغدادي” لايزال حيا ويقود تنظيم داعش

واشنطن (صدى):

أكد “بيتر كوك” المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، على اعتقاده بأن “أبو بكر البغدادى” زعيم تنظيم داعش الإرهابي، لازال حيا ويقود عناصر التنظيم، مضيفا بأن الولايات المتحدة ستغتنم أي فرصة للقضاء عليه، وأنها تخصص له وقتا كثيرا لتحديد مكانه.

وأشار “كوك” أن “البغدادي” بات معزولا حاليا، بعدما قضت ضربات التحالف الدولي على قيادة التنظيم، في الوقت الذي يصعب عليه العثور على مستشارين وأشخاص موثوقين يمكنه التحدث إليهم، بحسب شبكة “سى إن إن”.

فيما نقلت الشبكة، أول من أمس، عن مسؤول أمريكي لم تسمه، أن الولايات المتحدة كانت تملك في الأسابيع الأخيرة معلومات عن تحركات الغدادي، غير أنه لم يوفر معلومات إضافية عن مكان وجوده.

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية قد رفعت مكافأة الإدلاء بأي معلومات تقود للقبض على “البغدادي” من 10 ملايين دولار في العام 2011 إلى 25 مليون دولار.

ولم يظهر وجه “البغدادي” الذي ظل بعيدا عن الأنظار وقتا طويلا، وتسرى بين وقت وآخر شائعات عن مقتله، سوى مرة واحدة في شريط فيديو واحد للتنظيم منذ إعلانه الخلافة بسوريا والعراق فى يونيو 2014، وتم تصويره أنذاك فى مدينة الموصل فى شمال العراق والتى تحاول القوات العراقية استعادتها من المسلحين.