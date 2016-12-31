بالفيديو..أجور الفنانين في رأس السنة تثير غضب مذيع على الهواء

القاهرة (صدى):

تحدث الإعلامي “أحمد عبد العزيز” مقدم برنامج «الوسط الفني» المذاع على قناة «LTC» عن الأجور الخيالية للفنانين التي سيتحصلون عليها نظير إحيائهم حفلات رأس السنة.

واندهش عبد العزيز من مغالاة الفنانين الشديدة في أجورهم، خصوصًا عمرو دياب وشيرين، ووصف ما يحدث بأنه حالة سعار انتابت جميع العاملين بالوسط كبارًا وصغارًا تسببت في رفع سقف الأجور.

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