بالفيديو..أجور الفنانين في رأس السنة تثير غضب مذيع على الهواء

القاهرة (صدى):
تحدث الإعلامي “أحمد عبد العزيز” مقدم برنامج «الوسط الفني» المذاع على قناة «LTC» عن الأجور الخيالية للفنانين التي سيتحصلون عليها نظير إحيائهم حفلات رأس السنة.
واندهش عبد العزيز من مغالاة الفنانين الشديدة في أجورهم، خصوصًا عمرو دياب وشيرين، ووصف ما يحدث بأنه حالة سعار انتابت جميع العاملين بالوسط كبارًا وصغارًا تسببت في رفع سقف الأجور.
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3 تعليقات
احتفالات ساقطة يقوم بها ساقطون
ما احتفل بها النبي الكريم ولا الصحابة الكرام
لكن أقامها السقطة الهمج من الناس
الذين لاهم لهم إلا أخذ أموال البسطاء بلا وجه حق
وإلا فعيسى بن مريم عليه السلام بريء منهم
صح السانك اخوي فتامين ((و ))
وجزاك الله كل الخير
فعلا احتفالات ساقطة ولا يقوم بها الا الساقطون
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وإياك أبا فهد
وتسلم