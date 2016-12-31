وفاة أحد المهاجمين على مسجد في المملكة المتحدة بعد دخوله السجن

لندن (صدى):

لقي بريطاني اسمه كيفن كرهان وبالغ من العمر 35 سنة، حتفه، بعد أقل من عام من دخوله السجن بسبب اتهامه بهجوم عنصري على مسجد في بريستول، حيث اعتقل في يوليو الماضي بعد اعتدائه على جامع توترداون في بريستول.

وتوفي كيفن الثلاثاء الماضي وفق متحدث باسم مصلحة السجون البريطانية، حيث عثر عليه ميتا داخل الحجز؟ وجاءت الوفاة وهو في منتصف الطريق لإنهاء عقوبة مدتها سنة على جرمه، في حين أن تحقيقا حول الموضوع ما زال مفتوحا.

وكيفن هو واحد من مجموعة هاجموا المسجد المذكور في 17 يناير الماضي. وقد وضع هو وأتباعه شرائح من لحم الخنزير المقدد على مقابض أبواب المسجد، كما وضعوا سندويشات لحم الخنزير المقدد على عتبة باب المسجد.