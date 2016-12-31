بن مساعد يشيد بجماهير الاتحاد

محمود أحمد (صدى):

حرص عبد الله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة علي الإشادة بجماهير الاتحاد بعد حضورها الكبير في لقاء اتليتكو مدريد خلال احتفالية مرور 90 عاما علي تأسيس النادي.

وقال بن مساعد في تصريحات له : “أبارك للاتحاد النادي العريق الذي كسب محبة واحترام جميع الجماهير في المملكة على تاريخ حافل بالإنجازات، وعلى عمادة الأندية السعودية، وعلى نجومه خلال تاريخه، على أهم نعمة لديه جمهور الكبير، الذي يجعل حتى من لا يشجع نادي الاتحاد يتعاطف معه من خلال العلاقة التي بين الجماهير واللاعبين”.