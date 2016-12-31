جولات تفتيشية مفاجئة للمدارس العالمية لرصد الاحتفالات برأس السنة

فهد العبدالله (صدى):

أكد رئيس اللجنة الوطنية للتعليم العالمي بمجلس الغرف زياد الرحمة، أن وزارة التعليم أصدرت تعميمات بمنع المدارس العالمية من الاحتفال برأس السنة الميلادية، كما كثفت الوزارة جولاتها الميدانية لرصد مظاهر هذا الاحتفال.

وأضاف أن الوزارة بينت في تعميماتها، أن وضع لافتات على جدران المدراس أو داخل الفصول للتهنئة بالسنة الميلادية الجديدة أو وضع “طاقية سانتا كلوز” وصور “بابا نويل” مخالفات شرعية، مضيفة أن أي مدرسة ترصد عليها هذه الملاحظات سيرفع بها لمجلس الإشراف على المدارس لمحاسبتها، وأن الوزارة ستقيّم نشاط المدرسة عند تجديد الرخصة السنوية.