رونالدو يفوز بجائزة أفضل هداف لعام 2016

محمود أحمد (صدى):

نجح كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد في مواصلة حصد الجوائز الفردية خلال عام 2016 بعد حصوله علي جائزة أفضل هداف من الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء للمرة الثالثة في مسيرته الكروية.

وشهد العام تسجيل رونالدو 24 هدف دولي حيث سجل 14 هدفا مع منتخب البرتغال في مختلف المسابقات و11 هدف مع النادي الملكي في البطولات الدولية خلال العام.

يذكر أن رونالدو فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2016 من مجلة فرانس فوتبول.