فيديو صادم ..امرأة تظهر بشكل أنيق ثم يتبدل حالها !!

واشنطن (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول على موقع يوتيوب قيام شابة باستخدام أحمر الشفاه امام عدسة الكاميرا في احد الأماكن المفتوحة، قبل ان تبدأ بإخراج كمية هائلة من الأسلحة من تحت ثيابها، علماً أن مظهرها في البداية لم يدل عى وجود اي شيء في الخفاء، بل على العكس، ظهرت بشكل انيق مرتدية قميصاً وتنورة قصيرة.

دخل مقطع الفيديو قائمة “الأكثر تداولاً” Trending ، ونشر على موقع “يوتيوب”، وحقق أكثر من 3 ملايين مشاهدة في غضون أيام قليلة من نشره.

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