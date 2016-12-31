  • نشر : 2016/12/31 - 12:50 م
  • 1٬293 مشاهدة
  • 5 تعليق
  • منوعات

فيديو صادم ..امرأة تظهر بشكل أنيق ثم يتبدل حالها !!

فيديو صادم ..امرأة تظهر بشكل أنيق ثم يتبدل حالها !!
واشنطن (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول على موقع يوتيوب قيام شابة باستخدام أحمر الشفاه امام عدسة الكاميرا في احد الأماكن المفتوحة، قبل ان تبدأ بإخراج كمية هائلة من الأسلحة من تحت ثيابها، علماً أن مظهرها في البداية لم يدل عى وجود اي شيء في الخفاء، بل على العكس، ظهرت بشكل انيق مرتدية قميصاً وتنورة قصيرة.

دخل مقطع الفيديو قائمة “الأكثر تداولاً” Trending ، ونشر على موقع “يوتيوب”، وحقق أكثر من 3 ملايين مشاهدة في غضون أيام قليلة من نشره.

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5 تعليقات


  1. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 437 ] 31/12/2016 في
    رد
    1

    ههههههه

    شفتو فايدة سروال ريم عبدالله مليان جيوب مفخخه 😂😂😂

  2. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9184 ] 31/12/2016 في
    رد
    2

    قووويه 😆

  3. فتامين ((و )) [ عدد التعليقات: 1533 ] 31/12/2016 في
    رد
    3

    يا حليل من يتزوجها
    مايدري إلا المسدس 🔫🔫بين عيونه 👀💥💥

  4. حنين [ عدد التعليقات: 100 ] 31/12/2016 في
    رد
    4

    ياشين المرة لاصارت متسلطة

  5. عروس المصايف [ عدد التعليقات: 391 ] 31/12/2016 في
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    5

    هههههه كل هذي الاسلحه مخبيتها كيف مانفجرت فيها هذي قويه . طريقتها تنفع ضد التحرش لتدافع عن نفسها .


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