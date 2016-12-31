بالفيديو ..حفيدة صدام تروي قصص جدها في أول ظهر لها

بغداد (صدى):

قالت حفيدة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين خلال مقطع فيديو نشرته على موقع “يوتيوب” ، إنها ستظهر قريبا للحديث عن جدها ورواية تفاصيل عن حياة عائلتها.

وشاركت حرير ابنة العقيد الراحل حسين كامل ورغد صدام حسين المقطع على صفحتها بموقع “فيسبوك” يتضمن مقطعا صوتيا لصدام حسين وصورة تمسكها بيدها لوالدها مع جدها.

كان والد حرير حسين كامل حسن يتبوأ مناصب مهمة في النظام العراقي، فقد كان مسؤولا عن برنامج الصواريخ لكن فراره إلى الأردن عام 1995 وطلبه اللجوء السياسي أثار غضب صدام عليه ورغم قرار العفو الذي أصدره بحقه عام 1996 والذي عاد على إثره إلى بغداد إلا أنه قام بتصفيته على يد ما أسماهم عشيرته وأسميت حينها “الصولة الجهادية”.

وتعيش حرير مع إخوتها ووالدتها وخالتها في عمّان منذ احتلال العراق وتتجنب والدتها رغد التصريح الإعلامي ولم تظهر في وسائل الإعلام منذ سقوط بغداد سوى مرات قليلة.

يذكر أن الجمعة صادف الذكرى السنوية العاشرة لاستشهاد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين إثر احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة.

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