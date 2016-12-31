بالصور.. البطان يفوز بكأس وزارة الداخلية بفروسية جدة

نايف السالم (صدى):

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد وزير الداخلية رعى معالي الأستاذ محمد بن عبد الله الدايل المشرف على الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية الحفل الحادي عشر من سباقات نادي الفروسية بمحافظة جدة على كأس ودروع وزارة الداخلية وذلك بحضور الشريف هزاع بن شاكر العبدلي رئيس اللجنة التنفيذية المشرف العام على النادي وأعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء نادي الفروسية بمحافظة جدة وعدد من رجال الأعمال وأعيان جدة حيث فاز الجواد البطان لأبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي بالمركز الأول تحت تعزيزات ومتابعة من الفرس دوحة العليا التي حققت المركز الثاني حيث قام معالي الأستاذ محمد بن عبد الله الدايل المشرف على الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية بتسليم الكأس للشريف هزاع بن شاكر العبدلي وأبنائه وتكون الحفل من ستة أشواط كانت نتائج باقي الحفل على النحو التالي / ..

الشوط الأول : للخيل العربية ربحت من 0-3 سباقات عمر 3 سنوات وأكثر المسافة 1400م درع وزارة الداخلية.

وفاز بهذا الشوط الجواد الراشي لابناء عبد الله بن سعيد باسنبل وقام معالي الأستاذ محمد بن عبد الله الدايل المشرف على الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية بتسليم المالك الدكتور عبد الله باسنبل درع وزارة الداخلية .

الشوط الثاني : لخيل الإنتاج لم تربح عمر 4 سنوات وأكثر المسافة 1600م على جائزة النادي التقديرية.

وفاز بهذا الشوط الجواد نجم هوفن لأبناء مويسان بن فاضي العتيبي وقام معالي الأستاذ محمد بن عبد الله الدايل المشرف على الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية بتسليم تقديرية النادي لبندر العتيبي .

الشوط الثالث : للخيل العربية إنتاج لم تربح عمر 3 سنوات وأكثر المسافة 1600م درع وزارة الداخلية.

وفاز بهذا الشوط الفرس نجمة البراق لأبراهيم بن عوض الحازمي وقام معالي الأستاذ محمد بن عبد الله الدايل المشرف على الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية بتسليم المالك إبراهيم الحازمي درع وزارة الداخلية .

الشوط الرابع: لخيل الإنتاج ربحت من 0-3 سباقات عمر 3 سنوات وأكثر المسافة 1600م درع وزارة الداخلية.

وفاز بهذا الشوط الجواد لوكير لفايز بن بمحمد المطرفي وقام معالي الأستاذ محمد بن عبد الله الدايل المشرف على الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية بتسليم درع وزارة الداخلية للمالك فايز بن محمد المطرفي

الشوط الخامس : لخيل الإنتاج لم تربح عمر 3 سنوات وأكثر المسافة 1600م درع وزارة الداخلية.

وفاز بهذا الشوط الجواد يالله التوفيق لفيصل سعد العوفي الحربي وقام معالي الأستاذ محمد بن عبد الله الدايل المشرف على الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية بتسليم درع وزارة الداخلية للمدرب محمد العوفي .

وفي نهاية الحفل قام الشريف هزاع بن شاكر العبدلي رئيس اللجنة التنفيذية المشرف العام على النادي وأعضاء اللجنة التنفيذية.

بتقديم درع تذكاري لمعالي الأستاذ محمد بن عبد الله الدايل المشرف على الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية لرعايته الكريمة كأس ودروع وزارة الداخلية وقد حضر الحفل أعضاء النادي وملاك الخيل و جمهور كبير من محبي وعشاق رياضة الفروسية .