بالصور: جمعية حافظ تختتم عامها السادس بحلة جديدة

حامد العمري (صدى):

اختتمت جمعية حافظ بوادي حلي الواقعة جنوب محافظة القنفذة مشروعها التعليمي الكبير (حافظ) في عامه السادس.

وكان البرنامج قد انطلق يوم الأحد 19/3/1438 بحلة جديدة وأنظمة مختلفة تتوافق مع رؤية جمعية حافظ بوادي حلي وهي (حافظ في كل بيت)، واستمر لمدة أسبوعين.

وجاء الشكل الجديد للبرنامج بعد ملاحظة إدارة الجمعية أن معظم الطلاب متميزون في الحفظ والضبط، فتم إقرار خطة حفظ جديدة تضمن للطالب المتميز أن يختم القرآن الكريم في أقل مدة ممكنة.

وكان المشروع بدأ في مركز رواسي غرب الوادي ثم مركز الظلال في الشرق ثم مركز الفرقان في الجنوب واختتم في مركز النور في الوسط

وحقق نسبة نجاح عالية هذا العام وكان التنافس بين الطلاب واضح وجلي.

وأوضح مدير المشروع أن نسبة الطلاب الحاصلين على تقدير (ممتاز) نسبة كبيرة تبشر بنجاح المشروع وسوف يتم تكريمهم قريبا، بدوره أفاد مدير الجمعية أن الطلاب لديهم قدرات عالية على الحفظ والضبط وقد شوهد ذلك جليا في الدورة الصيفية المكثفة فقد حفظ بعض الطلاب جزءًا كاملا في يوم واحد فقررنا أن نرتقي بمستوى طلابنا ونأمل بعون الله تعالى أن يساهم ذلك في رفع مستوى التنافس بين الطلاب والمعلمين حيث رصدت الجمعية مكافأت مالية للمتميزين منهم.