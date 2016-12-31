  • نشر : 2016/12/31 - 12:05 م
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  • 7 تعليق
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عقاب مديرة سجن ترقص مع السجناء بطريقة فاضحة

عقاب مديرة سجن ترقص مع السجناء بطريقة فاضحة
بوغوتا (صدى):

احيلت مديرة سجن كالي في كولومبي كلوديا باتريسيا غيرالدو أوسا للتحقيق، وذلك بعد التقاط صورٍ لها وهي ترقص مع السجناء الرجال بطريقة فاضحة.

ورقصت أوسا بالصور بطريقة مثيرة خلال حفلٍ ثقافي، حيث صعدت على المسرح لترقص مع السجناء.

واوضحت جهات حكوميّة حول هذا الحدث أن كلوديا تُواجه التحقيق التأديبي، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة الدايلي مايل البريطانية.

يذكر أنّ الحفل أقيم في ظلّ غيابٍ تامّ لعناصر الحراسة داخل السجن، اذ أنّ السجناء استمتعوا برقصات مديرتهم الصاخبة.




7 تعليقات


  1. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 417 ] 31/12/2016 في
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    1

    من باب الترفيه ،،،

  2. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 465 ] 31/12/2016 في
    رد
    2

    بروح كولومبيا واسوي جريمة علشان أدخل هذا السجن

  3. abdul [ عدد التعليقات: 1407 ] 31/12/2016 في
    رد
    3

    نفس الخبر والصور شاهدناها قبل سبعة اشهر…..
    ” بالصور.. مديرة سجن تُثير السجناء بالرقص أمامهم .. وتُحال للتحقيق!

    مايو 14, 2016 منوعات 12 6٬035 “

  4. 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 [ عدد التعليقات: 1949 ] 31/12/2016 في
    رد
    4

    ما بعد الكفر ذنب

  5. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9179 ] 31/12/2016 في
    رد
    5

    تغير عليهم جو 😇

  6. حنين [ عدد التعليقات: 95 ] 31/12/2016 في
    رد
    6

    ههههههه ياريشة عز كل هذا عشان حرمة

  7. ابو عمار [ عدد التعليقات: 7938 ] 31/12/2016 في
    رد
    7

    مسؤلة السجن وحابه ترفهه عن السجناء


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