عقاب مديرة سجن ترقص مع السجناء بطريقة فاضحة

بوغوتا (صدى):

احيلت مديرة سجن كالي في كولومبي كلوديا باتريسيا غيرالدو أوسا للتحقيق، وذلك بعد التقاط صورٍ لها وهي ترقص مع السجناء الرجال بطريقة فاضحة.

ورقصت أوسا بالصور بطريقة مثيرة خلال حفلٍ ثقافي، حيث صعدت على المسرح لترقص مع السجناء.

واوضحت جهات حكوميّة حول هذا الحدث أن كلوديا تُواجه التحقيق التأديبي، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة الدايلي مايل البريطانية.

يذكر أنّ الحفل أقيم في ظلّ غيابٍ تامّ لعناصر الحراسة داخل السجن، اذ أنّ السجناء استمتعوا برقصات مديرتهم الصاخبة.