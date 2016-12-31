«الإحصاء» 111 ألف فتاة سعودية تزوجن بعد سن الـ34 مقابل 320 ألف رجل

نايف السالم (صدى):
كشفت بيانات أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء لعام 2016، عن زواج 111 ألفا و219 سيدة سعودية للمرة الأولى في سن الـ 34 فأكثر، فيما بلغ عدد الرجال الذين تزوجوا في نفس الفئة العمرية ضعفي عدد النساء، بواقع 320 ألف رجل، خلال الـ15 عاما الماضية.
كشفت بيانات أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء لعام 2016، عن زواج 111 ألفا و219 سيدة سعودية للمرة الأولى في سن الـ 34 فأكثر، فيما بلغ عدد الرجال الذين تزوجوا في نفس الفئة العمرية ضعفي عدد النساء، بواقع 320 ألف رجل، خلال الـ15 عاما الماضية.
وأوضح خبراء ومختصون في علم الاجتماع، عن أسباب اجتماعية عديدة لتأخر سن الزواج، أبرزها المتطلبات الجمالية التي بات يشترطها الرجال، فضلا عن الأعباء والمتطلبات المالية.
80 تعليق
وع فكره ترى مايشك الا راعي العلاقات الانسان السوي النظيف مايدخل قلبه شك وبيرزقه الله احسن بنت
طيب أحسن بنت 😂 اهم شيء لاتشك ابد
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ربنا استر على كل مسلم ومسلمه واحفظهم من كل شيطان
زاير عايش في بيته مثل مايقول وتربى على كذا لا دين ولا صلاه ..تلقاه عادي عنده يشوف الي عنده تسوي الي تبغى مايقدر يحرك ساكن لانه طبع والطبع مايتغير ..والواحد لا سوى شي يستر على عمره مايفضح كل الي سواه ..والله ياهذا الي كتبته انك مسؤل عنه فيوم كلنا فيه …
استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولذوي الحقوق علي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات …وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين
يا جماعة الخير اهدؤا شويه ترى الموضوع ما يسنحق كل هذا وكما يقال لو خليت خربت
الدنيا في الصالح والطالح من الجنسين والزاني لن يجد الا الزانيه وكلاهما لا يمثل الا نفسه
فالزاني فاسد والمرتشي فاسد وخائن الامانه فاسد طبعا من الجنسين ولكل ساقط لاقط كما يقال في الامثال لكن انا عتبي على الزائر ان يتحدث ويجاهر بافعاله ان كانت حقيقه وان لم تكن حقيقة فالمصيبه اعظم و لايجوز ان يتفاخر الانسان بمثل هذه الاعمال التي يحتقره المجتمع و لا يجوز ان يتفاخر بها الشخص حتى امام اصدقاءه بل يجب عليه الكتمان وعدم فضح نفسه وفضح المرأه الاخرى التي قد يكون عندها اولاد و زوج ابرياء مالهم ذنب في خطيئه ارتكبتها امهم او اختهم .
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (19)
نسال الله الهدايه و الصالح للجميع
انا تزوجت مغربيه وطلقتها
اول شي طلعت وحده خبيثه وهي اللي علمتني بنفسها عقب زواج سنه زل لسانها واعترفت ع حالها بعد ماضربتها ضرب لين عضت الارض وطلقتها واخذت ولدي منها …….حتى كانت تقول ع بالك كل الاجنبيات شريفات كلهن مثلي تقول واللي لسه بنت تراها راعيه علاقات وعامله ترقيع وتقول نبي نعيش الفقر خلنا كذا ….يلعن الاجنبيه ويلعن من فكر بهن اصلا
انا اعترف ايام شبابي كنت اغازل وربي بلاني بهالقذره والان اخذت بنت عمي لي 10سنين ولله الحمد دين واخلاق ومرتاح معها جدا
اصلا لو فكرنا صح …اذا السعوديه وهي مانعه الاختلاط والسفور نلقى بنات… اجل وش حال الاجنبيات مكشوفات لكل من هب ودب
الله عرفوه بالعقل ماشافوه
الله يستر ع كل بنت سعوديه عفيفه شريفه ويرزقها
والله يرمي كل بنت ..ه سعوديه او اجنبيه يرميها بواحد ..
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ترى لك خوات انتبه لاعقب ماتطلع تدخل خويها للبيت
ولك بنات انتبه وانت موديهن للمدرسه مايعقبنك مع صديقهن
ولك زوجه سواء اجنبيه او سعوديه انتبه عقب ماترقد تجيب واحد للبيت
ترى كل هالعينات حولك
استغفروا الله من كل ذنب عظيم
اللهم استر ع اخواتي واحفظهن واستر ع زوجتي واحفظ بناتي يارب
يا تخوان. ترفعوا. ترفعوا. ترا زائر الاصلي عدد تعليقاته كثيره لانه قديم في الصحيفه وانت يا الفهد. تنادي المراقب ترا البلا من داخل الصحيفه
مانبي احد يغادر الصحيفه كلنا هنا اخوه ونستفيد من بعض
نبي زائر يتوب ويبعد عن هذه الطريق
والله يصلح شان كل مسلم ومسلمه
شر البليه مايضحك اللحين😂😂😂
اللحين انت تسوي كذا عشان تبي تاخذ اجنبيه
يعني عادي عندك ان هالاجنبيه راعيه علاقات بديرتها
بس اهم شي ان هنا ماحد يعرفها هههههههههههههه
اخ بس من بعض العقول
الله يرزقك ي خوي ع قد نيتك اعتقد دعوه حلوه😎🖒
الخبر عن الزواج بسن الثلاثين للطرفين انا أقول شيء طبيعي بسبب الأحوال المادية اما الشروط الجمالية فهذي استهبال من الشباب والبنات بسبب المسلسلات التركية وهذي فترة وتعدي ويعقلون بعدها
اما كلام …ارجوا من الاخوان والاخوات الترفع عنه لانه….شيء طبيعي يشوف المجتمع مثله…. يشك حتى بأمه وأخواته واصلا ما يسلم من شره حتى محارمه وهو…ويجاهر بمعصيته وبعد يجاهر بكذبه والله ما هي بعيده لا يعرف بنات ولا شيء تلقونه … وإذا يعرف بنات فتلقونه … فيهم استغفرالله
… عينه الاجنبيات انا عاشرتهن وجربتهن
مافيه رجل مايتضحوكن له ويشبكن معه عشان الدراهم ابتعثت في دولتين عربيه والثانيه اوربيه
كلهن نفس الطينه … اليوم معك وتخلص مننك تلقاها مع غيرك… عليهن….
انت …. انت كذاب انا اعرف النوعيات هذي اللي بس عندهم هياط وكاني اعرف حريم وراعي علاقات وانت…. منتف ماحد يويق بوجهك
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.ولنفرض ان كلامك صح نقول كل بلد بها الطالح والصالح وانت نموذج للفاسد وغيرك نموذج للصالح
عتيبي وافتخر
جزاك الله غير لاتعمم الاجنبيات فيهم المسلمات اللي فيهم خير مثل السعوديات كل بلد وفيها الصاحي والطاحي والحمدلله بناتنا فيهم خير واكيد نبي خيرنا في لبلدنا بس مانظلم المسلمات
انا شخصيا ارفض الزواج من الخارج بسبب اختلاف كل شي
ياجنوبيه جعله ياخذشرس وسعي صدرس والدنيابخيروانتي الداخله وهو الي خارج اشهد بالله شهاده حق ان البنات الي موجودين بصدى ماشفت منهم الا كل خير .منهم اي وحده وراها شي او غرض ..والواثق في نفسه مايهم نباح الكلاب في الشارع..
كلاك الاخ عتيبي بالنسبه لزواجك من اجنبيه
ترها اعترفت بالصحيح ومن واقع تجربه انا لله الحمد مالي ومال النسوان ولكن هن يبلني بانفسهن من يدرن اني سعودي مستعده تبيع شرفها عشان ريال منك
لكن ربي حفظني عنهن واسال الله ان يرزقني البنت الصالحه فانا تعرضت للفتن وتركت كل شي لله
فيه فئة من فئة .. وهو يجاهر بمعصيته ولكن والله العظيم انه ما يسلم من لسانه وقذفه احد من المسلمين ويشك حتى باهله ولكن ربي يعاقبه بشر أعماله دعاوي المسلمين عليهم ما تخطيء اللي يدعي عليهم بالسرطان والا الإيدز والله الأمراض هذي اذا صابت بني آدم انه يتعذب ويدور الموت وما يلقاه انا شفت واحد مريض سرطان البروستات وهو راعي محرمات والله العظيم حالته يرثى لها وكان يبكي من خاتمته السيئة وكيف الناس كرهته حتى أهله ويخاف من العذاب بسبب ظلمه وهتكه أعراض المسلمين كان يقول والله لاروح لكل بيت مسلم تأذى مني واعتذر اذا هذا الشيء يرفع عني العذاب اتقوا الله يا شباب بأعراض المسلمين ولا تجاهرون بالمعاصي وتسبون بنات الناس بشرفهم اذا انت مضيع شرف بنت لا تعتبر انها رجولة منك وان هذا ما ينقص من شرفه شيء على قولت الرجال ما يعيبه شيء الزنا من الكبائر وعمر الكبائر ما رفعت بني آدم سواء ذكر أو أنثى وخاصة مع المجاهرة المجاهرون ربي حارمهم العفو والمغفرة دنيا وآخره
… على كل واحد يستغل أطفال الناس ،،
الله لايوفقك سنه سادس طفله ،،،
انا جد عصبني كلام …مايهمني الكبار ربي بيحاسبهم ،،
بس الأطفال خط احمر ياويلك من عقاب الله ،،
اخوي الفهد انا قلت تجربتي واعتبر هالشي عقاب من الله لي ع ماضيي الاسود مع اني لله الحمد مازنيت ابد وكنت اعتبر هالشي كبير
والقذره اللي اخذتها بحكم بلدهم المنفتح تلقى كثير زيها الا ماندر واللي حافظه فرجها تلقاها دق حنك مع من هب ودب …انا انحديت اخذ من الخارج لسبب صحي والحمد لله ربي عوضني ببنت عمي وقبلت فيني ويعلم الله انها حاطتني فوق راسها اني اخجل من نفسي امام طيبها واخلاقها
هذي تجربه عبد ذليل مذنب اسال الله لي ولغيري الهدايه
الله يوفقك ياعتيبي ويصلح لك اهلك ويصلح شان كل المسلمين
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كلمة اخيرة كل من يسيء لسمعة بناتنا وشبابنا ربي يبلاه بمرض يشغله بنفسه ويفك المسلمين من شر لسانه يا رب كل من أراد بناتنا وشبابنا بسوء اللهم اجعله عبرة لمن اعتبر
إعداد الشباب ضعف عدد البنات شيء طبيعي والاسباب المادية السبب الاول اما السبب الثاني ههههه لا تعليق
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وانتم عاد مصدقين ان الخبر صحيح فيه رجال يتزوجون بااعمار كبيره مررره فوق ال70 والبنت تلقاها ب20 واااووو ههخخخ فررررق ؟!انا شكلي ابنتظر مركبة فضائية تقلني لكوكب غير كوكبنا