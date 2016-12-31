«الإحصاء» 111 ألف فتاة سعودية تزوجن بعد سن الـ34 مقابل 320 ألف رجل

«الإحصاء» 111 ألف فتاة سعودية تزوجن بعد سن الـ34 مقابل 320 ألف رجل
نايف السالم (صدى):

كشفت بيانات أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء لعام 2016، عن زواج 111 ألفا و219 سيدة سعودية للمرة الأولى في سن الـ 34 فأكثر، فيما بلغ عدد الرجال الذين تزوجوا في نفس الفئة العمرية ضعفي عدد النساء، بواقع 320 ألف رجل، خلال الـ15 عاما الماضية.
وأوضح خبراء ومختصون في علم الاجتماع، عن أسباب اجتماعية عديدة لتأخر سن الزواج، أبرزها المتطلبات الجمالية التي بات يشترطها الرجال، فضلا عن الأعباء والمتطلبات المالية.




40 تعليق


  1. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 916 ] 31/12/2016 في
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    1

    شروط جماليه ..لاحول ..فاظفر بذات الدين تربت يداك ..الله يرزقنا وياكم بالزوجات الصالحات ..ويرزق البنات باﻷزواج الصالحين الي يخافون الله فيهم ..

  2. زائر [ عدد التعليقات: 39 ] 31/12/2016 في
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    2

    البنات كل ابوهم عندهم علاقات حتى بنات الابتدائي من واقع تجربه فمين اللي بيتطمن يأخذ منهم العزوبية أبرك أحسن مااطيح بوحدتن منهم اخرج مع الباب تدخل ببيتي البلا

  3. زائر [ عدد التعليقات: 39 ] 31/12/2016 في
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    3

    وترون عايدي بتجيك بكر رشيد بس كلها مستخدمه من الجهات الاخرى الله لايبلانا وبترسم عليك الشرف والبرائه اعرف وحدتن من قبل تتزوج وكان الشغل معها دائمن حامي وتزوجت رجلن فيه كل الخير وامتحنتن بنفسها واجيها وهي حامل وزوجها ياغافلن لك الله وتعرف غيري وأحدن ثاني شفته مره طالعن من بيتها

  4. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 465 ] 31/12/2016 في
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    4

    زائر خير يا طير أكيد انت مومزوج

  5. الهوزاني العتيبي [ عدد التعليقات: 3387 ] 31/12/2016 في
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    5

    والله يا زائر انك ضيمت علينا ودبلت تسبودنا

    الله يلعن العرس ويلعن يوم فكرت فيه

  6. 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 [ عدد التعليقات: 1949 ] 31/12/2016 في
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    6

    زائر انت بنفسك تقول انك تعرف بنات يعني زاني فاجر أكيد ربي ما يعطيك الا الفاجرة الزانية مثلك الخبيثون للخبيثات وإذا انت زاني تسب البنات لأنهم يعرفونك ترا حتى البنات يسبونك لأنك زاني واكيد الناس بعد تسب الشباب انهم ماعاد فيهم شرف من يوم هم بالابتدائي انت تتكلم عن نفسك وعن عالمك الخبيث فأنت تعرف بنت وتقول انها غير شريفة بعد انت بالنسبة للكل غير شريف لأنك تعرف ما تعرف الا العاهرات وَيَا كثر الذكور اللي متزوجين ويزنون بدون علم زوجاتهم واكيد ربي حارم عليك الشريفات العفيفات والله يبعدك عنهم لأنك تجاهر بمعصيتك

    اما تعليقي على الخبر أقول شيء طبيعي تاخر سن الزواج اول البنت تتزوج بسن ١٥ وفوق وهو سن مناسب لذاك الزمان والعوائل تقبل هذا الشيء عكس الزمن هذا صارت الدراسة حق من حقوق البنت اغلب الناس تفضل البنت تكمل دراستها وبعدين تفكر بزواجها والشباب بعد اول كان يشتغل من ١٥سنة بوظيفة وما يصير عمره ٢٥ الا وقد كوّن نفسه وصار رجال عكس هالأيام الشباب صاروا يدرسون لين عمر فوق ٢٥ وإذا وصل سن الثلاثين يدوبك بدا حياته هذا اذا لقى وظيفة أو مشروع اما الشروط الجمالية عند الشباب هذا من تأثير المسلسلات والسفر للخارج يشوفون الممثلات ويبون مثلهم 🤗🤗 يتشرطون وبعدين يرضون ببنت العم والخال 😂😂

  7. جنو بيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 482 ] 31/12/2016 في
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    7

    اعوذ بالله يا زائر وش ها الكلام ليه تجيها وهي متزوجه وحتى لوما متزوجه الحرام يبقى حرام ليت زوجها قفطكما وقتلكم اثنينكم الله لا يبلانا يارب وكما تدين تدان

  8. زائر [ عدد التعليقات: 39 ] 31/12/2016 في
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    8

    وحدتن سنه سادس طلعت معي وسوت لي كل شيء عشان تشحن جوالها انا عرفت بنات واجد والله يغفر لي والرجال شايلن عيبه بس البنت لاتنجست بتظل كل عمرها نجسه وكثير منهم أزواجهم يعلم الله ان كلهم خير وموفرين لهم كل الحياه الكريمه اعرفهم من جماعتي وعلومهم عندي . وماعاد نشوف الشريفات أغلبكن يابنات هالوقت تعبانات في منكم الواضحه بمقابل ومنكم اللي تبغى لعبة الحب وكل الطرق تودي الى روما غير الخيانات مع الأجانب

  9. ابو عمار [ عدد التعليقات: 7938 ] 31/12/2016 في
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    9

    يا زائر ان الله يغفر الذنوب الا المجاهرين بالذنوب وكلامك لا يجوز وعيب وغير اخلاقي
    وهذه التي ترتبط معها بعلاقات لا تمثل النساء جميعا بل تمثل نفسها فقط

  10. جنو بيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 482 ] 31/12/2016 في
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    10

    ولله الحمد مو كل البنات مثل اللي تعرف فيه من تقدر تصون نفسها وبيتها وحتى لوماهي متزوجه وبها الزمن الللي كفو تقدر تصون نفسها واذا البنت ماسترت نفسها بها الزمن ماحد فاضي لها اغلب البيوت تلقى اللي مشغول واللي اخوها او ابوها داشر وتايه والله يحمينا بحماه ويخلي لي اهلي وعزوتي

  11. جنو بيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 482 ] 31/12/2016 في
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    11

    يا سلام تعيبون البنت والعيب فيكم تفسدون بنات الناس وتتزوجون صالحات ماقول غير والله اني كرهت الرجال جميع من كثر ما اسمع واقراء كل رجل خاين الاماندر وراعي حرام لونك شريف يازاير كان نصحت الاطفال اللي يطلعن معك ورجعتهم بيت اهلهم ونبهتهم مو تستغل صغيرات السن و العقل والدين لكن الله يهديك ويهدي الجميع

  12. زائر [ عدد التعليقات: 39 ] 31/12/2016 في
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    12

    يارجال أغلبهن شوفهن بالشوارع والأسواق والمستشفيات والمولات والمطارات وبعدين تعال قولي تمثل نفسها بس عشان كذا الشباب يتزوجن من برا على الأقل واضحات .حتى اللي عندها عيال أطول منها تتشبب وتخون ماهو بس البزرات وصارو يحبون حفلات الجماعي يالله لاتغضب علينا وتغفر لنا ذنوبنا

  13. جنو بيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 482 ] 31/12/2016 في
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    13

    اما العاهرات اللي يسوون ها الاشياء فا الله يمحيهن من الارض ولا يبلانا بما بلاهم

  14. 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 [ عدد التعليقات: 1949 ] 31/12/2016 في
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    14

    لأنك زاني رخيص تلعب عليك بنت ابتدائي مع اني أشك بكلامك لان الزاني فاجر حتى بكذبه ولأنك رخيص ما تعرف الا الرخيصات الشريفات ربي حارمك منهم والرجال شايل عيبه هذي كذبة يكذبونها الرجال عشان يبررون الحرام ونجاسة حياتهم انا رجال واعرف الرجال الواحد اذا سوى عيب الكل يرفضه حتى المجالس ما تستقبله كيف عاد الحلال وبنات الحلال والله الواحد يغلط بمراهقته وما ينسونها ويعيرونه فيها لين يموت والزمن هذا مين يرضى يزوج واحد شايل عيبه 🤣🤣🤣 بس هي كذبة يكذبها الفاجر على نفسه عشان يبرر لنفسه ذنوبه ومنكراته وإذا انت فاجر وتجاهر ترا حتى الفاجرة تجاهر لانها نفس طينتك تأخذ منك اللي تبيه وتروح تشتكي عليك وتروح انت سجن وهي تلقى واحد فاجر مثلك وتلعب عليه والفاجر نجس طول عمره والرجال اذا صار نجس متسحيل ينظف نفس الفاجرة الفاجر يقول انا ما يعيبني شيء والفاجرة مثلك تقول ما يعيبني شيء والكل نجس وقذر

  15. جنو بيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 482 ] 31/12/2016 في
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    15

    اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الملتزمين بطاعتك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم
    اللهم ابعد ني وعن الملمين المعاصي والفتن ما ظهر منها وما بطن
    اللهم اقنع قلوبنا من الدنيا وحب المال وارزقنا بالرزق الحلال
    اللهم امين لي ولجميع المسلمين ياكريم ياحي ياقيوم برحمتك نستغيث

  16. زائر [ عدد التعليقات: 39 ] 31/12/2016 في
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    16

    😂😂

  17. زائر [ عدد التعليقات: 39 ] 31/12/2016 في
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    17

    .

  18. زائر [ عدد التعليقات: 39 ] 31/12/2016 في
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    18

    انا قصدي ان الشباب ماعاد بيتزوج من كثر مايشوف من هالعينات .

  19. زائر [ عدد التعليقات: 39 ] 31/12/2016 في
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    19

    كيف تضحك علي وانا خذيت غرضي منها بشحن .

  20. زائر [ عدد التعليقات: 39 ] 31/12/2016 في
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    20

    وإذا صرت بعرس بأخذ لي وحدتن اجنبيه اقلتها واضحه .وش أبغى هنا كلن استعملهن حتى بو يمن وهنود.

  21. 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 [ عدد التعليقات: 1949 ] 31/12/2016 في
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    21

    كلن يشوف الناس بعين طبعه 😜😜
    وشيء طبيعي الفاجر والزاني يشوف كل الناس مثله

  22. زائر [ عدد التعليقات: 39 ] 31/12/2016 في
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    22

    .

  23. جنو بيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 482 ] 31/12/2016 في
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    23

    صدقت هو يشوف الكل مثله

  24. زائر [ عدد التعليقات: 39 ] 31/12/2016 في
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    24

    😜

  25. 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 [ عدد التعليقات: 1949 ] 31/12/2016 في
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    25

    وهي بعد أخذت منك شرفك بشحن نفس الشيء وحدة بوحدة واحد مضيع شرفه بنت ابتدائي هذا اذا صدق لان الفاجر فاجر بكذبه وإذا عن الزواج ترا ربي ما يحطك الا بفاجرة مستعمله حتى لو اجنبية تلقاها فاجرة مع كل من هب ودب بالله الفاجر من يرضى فيه والفاجر ربي حارمه النعيم بالدنيا والاخرة والزوجة الصالحة الشريفة من نعيم الدنيا ربي يحرمه منها خاصة انه يجاهر بمعصيته مثلك وما يعطيه الا فاجرة اجنبية والا غيرها 😂😂😂😂😂

  26. زائر [ عدد التعليقات: 39 ] 31/12/2016 في
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    26

    امثالك بيطيح فيهن

  27. زائر [ عدد التعليقات: 39 ] 31/12/2016 في
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    27

    طيب انا اعرف رجال صالحين وزوجاتهم عكس وش وضع نظريتكم فيهم

  28. زائر [ عدد التعليقات: 39 ] 31/12/2016 في
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    28

    عيالها ارقود وزوجها مستلم واعزمتني بغرفتها وش وضعها ورجالها مايعرف الحرام وش وضعها

  29. 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 [ عدد التعليقات: 1949 ] 31/12/2016 في
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    29

    وترا الفاجر نهايته مؤلمة بالدنيا والاخره الدنيا الناس ما تبيه وترفضه حتى بمجالسهم والله بعضهم يقلطونهم على صحون لحالهم يقولون النجس ما يقرب لنا وهو عايش حياته بضيقة وضنك وحالة مادية صعبة ومحروم من دعوات المسلمين الصالحة الكل يدعي عليه بالهلاك والسرطان والايدز ونهايته يا مرض خبيث يا حادث شنيع مافيه فاجر عايش حياة هنية والجنة أكيد ربي حرمها على الزناة الفجرة

  30. زائر [ عدد التعليقات: 39 ] 31/12/2016 في
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    30

    الله يهديني ويرحمني ويغفرلي .

  31. زائر [ عدد التعليقات: 39 ] 31/12/2016 في
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    31

    يارجال شرف البنت غير بس استريح من الهرج الفاضي

  32. زائر [ عدد التعليقات: 39 ] 31/12/2016 في
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    32

    وانت اشبك محروق كذا كني شحنت لك 😂😂😂😂

  33. ي [ عدد التعليقات: 1314 ] 31/12/2016 في
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    33

    اقول بدون كذب وخراط
    وما مشت معك الا الصايعه الضائعه
    واتركنا من الكذاب الزايد

  34. زائر [ عدد التعليقات: 39 ] 31/12/2016 في
    رد
    34

    انا بروح أرقد.لااحد يكلمني.كل واحد يعرف الحقيقة بس يكذب على نفسه . اذا سمعتو عن اي واحده شريفه علموني . وإنتي شوفي نفسك بالصحيفة تتكلمين مع الرجال هذي اشرف وحده كذا .وبتقولين ماغلطت بس اتحداك تعلمين احد بتعليقاتك هنا .

  35. جنو بيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 482 ] 31/12/2016 في
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    35

    اذا تقصدي فظفري اشرف منك ولله الحمد وبعدين عساك تتزوج مثلك وتخونك امام عيونك يارب ماكلمت رجل خاص صحيفه للعام واراء متبادله لا اكثر

  36. alfahad41 [ عدد التعليقات: 803 ] 31/12/2016 في
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    36

    زائر سوف يحاسبك ربك على ماقلت استغفر ربك وتوب اليه
    اذا وحده نادره اخطأت جعلت الجميع مخطئ كلامك غير معقول
    بناتنا فيهم الخير و البركة واسباب التاخير اعتقد ان المحرر بدل مايقول كماليات اخرت الزواج كتب جماليات
    جنوبيه قحطانيه
    نظرتك للرجال مثل نظرة زائر للمراءه خافو الله واستغفروه فالرجل والمراءه فيهم خير الا ماندر
    ماعهدناك متشائمة ياجنوبيه كلامك دائما طيب بس يمكن زائر اللي يستخبي وراء اسمه استفزك

  37. جنو بيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 482 ] 31/12/2016 في
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    37

    لكن ما الومك من اللي طحت معاهم تحسب الكل مثلك وشرواك

  38. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11332 ] 31/12/2016 في
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    38

    الله يوفق عباده الواحد ما يدري ايش مكتوب له في ذي الخياهض

  39. جنو بيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 482 ] 31/12/2016 في
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    39

    دام اني واثقه ! والنوايا نظيفھ ما همني ناس ظلمتني وسبت اللي يبي يغتاب يغتاب .. كيفھ ماني مربي لي بشر ‘ ما تربت 😒

  40. alfahad41 [ عدد التعليقات: 803 ] 31/12/2016 في
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    40

    اقصد المراقب


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