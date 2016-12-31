«الإحصاء» 111 ألف فتاة سعودية تزوجن بعد سن الـ34 مقابل 320 ألف رجل

نايف السالم (صدى):

كشفت بيانات أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء لعام 2016، عن زواج 111 ألفا و219 سيدة سعودية للمرة الأولى في سن الـ 34 فأكثر، فيما بلغ عدد الرجال الذين تزوجوا في نفس الفئة العمرية ضعفي عدد النساء، بواقع 320 ألف رجل، خلال الـ15 عاما الماضية.

وأوضح خبراء ومختصون في علم الاجتماع، عن أسباب اجتماعية عديدة لتأخر سن الزواج، أبرزها المتطلبات الجمالية التي بات يشترطها الرجال، فضلا عن الأعباء والمتطلبات المالية.