رئيس النصر يشكر مجلس إدارة اتحاد الكرة

رئيس النصر يشكر مجلس إدارة اتحاد الكرة
معاذ محمود (صدى):

وجه الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر، الشكر لأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم على فترة عملهم، قبل الانتخابات التي تجرى اليوم السبت لاختيار مجلس جديد.

وقال رئيس النصر عبر حسابه الرسمي بشبكة “تويتر”: “الأستاذ الفاضل أحمد عيد خدمت بلادك لاعبا وإداريا ورئيسا لكرة القدم السعودية، مسيرة طويلة من العطاء، اجتهدت واصبت واخطأت ونرجو لك التوفيق، والأخوة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المنتهية مدته، اختلفنا واتفقنا واعترضنا ونعلم أنكم اجتهدتم ولكم كل الشكر”.




6 تعليقات


  1. ابن الحلال [ عدد التعليقات: 1577 ] 31/12/2016 في
    رد
    1

    اكيد يشكرهم بسببهم حقق الدوري مرتين ومعه الاهلي اللي غاب عنهم سنين واجيال

  2. خالد الربياوي [ عدد التعليقات: 408 ] 31/12/2016 في
    رد
    2

    مايمدح السوق الا من ربح فيه نتمنى للمرشح الجاي وادارته مايعرفون الدفع الرباعي

  3. ابو لمار [ عدد التعليقات: 12 ] 31/12/2016 في
    رد
    3

    ما يمدح السوق الا من ربح فيه وسلملى على دلهوم

  4. خااالد الحلي [ عدد التعليقات: 10 ] 31/12/2016 في
    رد
    4

    هذي هي اخلاق الكبار يشكرهم رغم معاناته منهم..كحيلان اكبر من الكرة السعودية…

  5. محمد [ عدد التعليقات: 9 ] 31/12/2016 في
    رد
    5

    فرق بين رئيس يشكر منظومه كامله رغم اخطائها الا انهم يستحقون الشكر على عمل اربع سنوات بخيرهت وشرها

    وبين رئيس صاير من تالي نفسيه وبكايه والمصيبة يخسر اليوم ويندق ومن بكرى يحظر حفل علشان مايبكي
    والمصيبه الاعظم جمهوره مغلوب على امره يلعب عليه بكلمتين ويصدق ويرجع يضع رأسه بالتراب مثل النعام

    هذا هو الفرق ياساده بين الشموووخ والبكايات

  6. 🌺جوري [ عدد التعليقات: 84 ] 31/12/2016 في
    رد
    6

    يقولون أنك معشيهم ي “كحيلان” ف منزلك العامر مطرح مايسري يمري
    أهم شئ ويش عشاكم ?
    لاتقول لي عشاء تقليدي مفاطيح هذي المناسبة يبا لها
    طباخ ماهر “شيف” يجيد التنويع ف ” الطبخات ” مابين الموالح والحلويات
    أهم شئ الحلى🍮🍧🍰


اترك تعليق