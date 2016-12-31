رئيس النصر يشكر مجلس إدارة اتحاد الكرة

معاذ محمود (صدى):

وجه الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر، الشكر لأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم على فترة عملهم، قبل الانتخابات التي تجرى اليوم السبت لاختيار مجلس جديد.

وقال رئيس النصر عبر حسابه الرسمي بشبكة “تويتر”: “الأستاذ الفاضل أحمد عيد خدمت بلادك لاعبا وإداريا ورئيسا لكرة القدم السعودية، مسيرة طويلة من العطاء، اجتهدت واصبت واخطأت ونرجو لك التوفيق، والأخوة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المنتهية مدته، اختلفنا واتفقنا واعترضنا ونعلم أنكم اجتهدتم ولكم كل الشكر”.