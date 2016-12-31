رئيس النصر يشكر مجلس إدارة اتحاد الكرة

معاذ محمود (صدى):
وجه الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر، الشكر لأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم على فترة عملهم، قبل الانتخابات التي تجرى اليوم السبت لاختيار مجلس جديد.
وقال رئيس النصر عبر حسابه الرسمي بشبكة “تويتر”: “الأستاذ الفاضل أحمد عيد خدمت بلادك لاعبا وإداريا ورئيسا لكرة القدم السعودية، مسيرة طويلة من العطاء، اجتهدت واصبت واخطأت ونرجو لك التوفيق، والأخوة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المنتهية مدته، اختلفنا واتفقنا واعترضنا ونعلم أنكم اجتهدتم ولكم كل الشكر”.
6 تعليقات
اكيد يشكرهم بسببهم حقق الدوري مرتين ومعه الاهلي اللي غاب عنهم سنين واجيال
مايمدح السوق الا من ربح فيه نتمنى للمرشح الجاي وادارته مايعرفون الدفع الرباعي
ما يمدح السوق الا من ربح فيه وسلملى على دلهوم
هذي هي اخلاق الكبار يشكرهم رغم معاناته منهم..كحيلان اكبر من الكرة السعودية…
فرق بين رئيس يشكر منظومه كامله رغم اخطائها الا انهم يستحقون الشكر على عمل اربع سنوات بخيرهت وشرها
وبين رئيس صاير من تالي نفسيه وبكايه والمصيبة يخسر اليوم ويندق ومن بكرى يحظر حفل علشان مايبكي
والمصيبه الاعظم جمهوره مغلوب على امره يلعب عليه بكلمتين ويصدق ويرجع يضع رأسه بالتراب مثل النعام
هذا هو الفرق ياساده بين الشموووخ والبكايات
يقولون أنك معشيهم ي “كحيلان” ف منزلك العامر مطرح مايسري يمري
أهم شئ ويش عشاكم ?
لاتقول لي عشاء تقليدي مفاطيح هذي المناسبة يبا لها
طباخ ماهر “شيف” يجيد التنويع ف ” الطبخات ” مابين الموالح والحلويات
أهم شئ الحلى🍮🍧🍰