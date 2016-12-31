150 ألف ريال مكافآت للاعبي الوحدة بعد تخطي الرائد

معاذ محمود (صدى):

انهالت المكافآت على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، بعد الفوز على الرائد 2 / 1، التي جرت بينهما أمس الجمعة، ضمن الجولة الخامسة عشر، من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وقدَّم هشام مرسي، رئيس النادي، مكافأة قدرها 50 ألف ريال للاعبين، مع إعلان مصطفى رضا عضو شرف النادي عن مكافأة قدرها 50 ألف ريال، فيما أعلن رامي تونسي، نجل رئيس النادي الأسبق، عن تقديم مكافأة بقيمة 50 ألف ريال، لتصل مجموع المكافآت إلى 150 ألف ريال.

وجاء فوز الفريق على الرائد، بعد 5 هزائم متتالية، كان آخرها أمام التعاون (3ـ1)، ليرفع الفريق، رصيده إلى 13 نقطة في المرتبة الثاني عشر.